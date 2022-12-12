隨著疫情趨緩，前往國外旅遊的國人們日益增多，Columbia以獨家Omni-Heat及Omni-Tech科技，推出保暖、防水、透氣等全系列。（Columbia提供）

旅遊熱潮爆發，已有近7成民眾計畫出國，而口罩解禁也帶動國旅人潮，室內可避風雨的博物館、觀光園區最受喜愛。有感於連日寒涼，不少標榜輕薄好活動又能禦寒的羽絨外套紛搶市，戶外品牌業者分析，冬季讓輕量羽絨外套銷量大增，擺脫笨重的多層衣著方式也能讓旅遊時的行李重量減輕，有防水快乾性能加持後，業績可比去年同期增加2成以上。

Columbia今年冬天以獨家Omni-Heat及Omni-Tech科技，推出保暖、防水、透氣等全系列機能服飾，包含毛帽、發熱衣等，其中黃金鋁點極暖系列中「Grand Trek™II Down Hooded Jacket Omni-Tech 防水極暖羽絨外套」，以高週波熱壓取代傳統縫線，外觀比傳統羽絨外套更簡單俐落，且採用經RDS認證的人道羽絨以保護動物，同時具備透氣快乾、防水等實用特性，保暖效果極佳。

從征服冰川和山峰的攀登精神出發，Nuptse羽絨外套自時間流轉中汲取豐富創意靈感，逐步演變為城市機能美學的象徵性角色，引領街頭潮流，兼顧戶外探險與日常都市探索，成為歷久彌新的風格圖騰。在今日活動開幕現場The North Face更邀請視覺表演藝術家白油，以攀登歷程和努子峰的氣候樣態為創作靈感，以油水創作揮灑出高山上變化莫測的極致視覺饗宴，同時演繹Nuptse 30年來產品上的明亮原色。

The North Face則推出全新限定紀念版Nuptse系列作品，還原1992年初版剪裁設計，融合運動與時尚，展現源源不絕的創造能量。外套採用經典黑、紅配色與抽象雪山印花展現攀登時所見美景，配合30週年限定版袖章設計，凸顯時尚機能格調。加上700蓬鬆度經RDS認證鵝絨填充，衣料經DWR防潑水技術處理，全面性的溫暖保護，協助突破人類戶外探索的潛能極限。本系列長袖T恤後背及連帽衛衣前胸，分別記錄了人類征服雪山的傳奇時刻，呈現Nuptse系列非凡的歷史傳承風範。