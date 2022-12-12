台灣漁水產加工品、金門高粱、台灣啤酒、沙士等多項食品，近期皆遭到中國暫時停止進口，對台灣業者的衝擊相當嚴重。前立委郭正亮在節目《大新聞大爆掛》中表示，日本也是去年4月知道新的註冊程序，現在都已經輔導該國業者申報了，農委會主委陳吉仲是只顧者打張善政嗎？他更強調，如果業者的損失真的是因為民進黨政府怠政的關係，那綠營明年就完蛋了。

郭正亮指出，台灣如果真的被打壓，拿到中國海關表格當下就該做比對，被針對了就要去抗議，我現在不要聽經濟部長王美花的解釋，國貿局出來說清楚、把原因找出來。

郭正亮接著表示，坦白說民進黨現在的公信力已經非常低了，蘇貞昌、王美花、陳吉仲卻還在說著政治掛帥的言論，是最要不得的，這種涉及國家層面的貿易爭端，在WTO就是要讓證據說話，請政府把表格亮出來，讓真相大白。他不認為大陸的部門有那麼蠢，寄給台灣的表格刻意刁難，表格亮出來後，就知道是對方不合理，還是我們經濟部、農委會胡說八道。

至於政府有沒有怠政？郭正亮直言，這次事件農委會、經濟部、蘇貞昌、王定宇都出來幫忙解釋，「因為要是真的是怠惰、懶政造成的結果，他們明年就完蛋了，造成那麼大的損失，那還得了！」

郭正亮還質疑陳吉仲最近是一直在忙著打張善政，自己本職的事都忘了，蘇貞昌也是在說些政治話，讓大家混亂。他強調，這件事完全是行政程序的問題，「相關文件也在業者手上，不在政府手上，沒有封存30年的問題。」呼籲大家現在應該把政治擱置，讓真相浮現，各界都出來評評理，