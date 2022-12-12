「公誠安居」基地位在埔里鎮公誠路、德二街交叉口， 昔為台糖公司宿舍區。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣首批社會住宅「公誠安居」，基地位在埔里鎮埔里酒廠後方公誠路、德二街交叉口，擬規畫260戶1房至3房社宅，租賃給有居住需求的民眾，該建案上周拿到建照。國家住宅及都市更新中心表示，南投縣首批社宅預計明年元月動工興建、2025年完工，同年年底開放申請讓民眾入住。

南投縣首批社會住宅「公誠安居」基地位在埔里鎮公誠路、德二街交叉口， 昔為台糖公司宿舍區，基地面積近1600坪，預計興建地下2樓、地上10層樓高的2棟建築物，規畫套房式、2房及3房房型共260戶，1樓設置托嬰中心等附屬設施。

國家住宅及都市更新中心表示，南投縣首批社宅「公誠安居」，今年2月才在埔里鎮公所召開地方說明會，目前基地已經完成整地，上周正式取得建築執照，明年元月正式開工動土，預計2025年5月完工，歷經籌辦物業管理等事宜，最快同年年底就能營運，讓民眾申請入住。

民眾年滿18歲、設籍南投縣，或在該地就學、就業有需求，家庭成員所得限制及其於公告範圍內無自用住宅者都可申請社宅，40％優先以經濟及社會弱勢戶為主，租金則依市價5折、7折價格（3年1期，最多4期）租賃，其餘一般戶租金則是市價8折（3年1期，最多2期）。

埔里鎮居民指出，「公誠安居」基地就在埔里酒廠後方，不僅鄰近市中心學區、市場與夜市等，距離埔里轉運站僅約1公里，未來要搭車到南投市區、日月潭或鄰近縣市都相當方便，1樓還設有托嬰中心，很適合新婚小家庭，希望能盡快蓋好，增加埔里定居人口。

住都中心指出，南投市已覓得國有土地，待埔里社宅工程逐步上軌道後，相關人力即可投入推動南投市的社宅規劃，讓更多南投鄉親受惠。