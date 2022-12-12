教育部規定中小學老師指導科展，必須先上3小時學術倫理課，引發抱怨，教育部今天晚間澄清，本案起因為去（110年）年8月於科展評審會議上，即有評審提出部分參賽作品有一稿多投、違反學術倫理之情形，因此建議檢討修正相關規定。

教育部表示，「台灣國際科學展覽會實施要點」原即訂有研究倫理等相關規定，這次修正是基於110年8月科展評審委員於舉辦科展之實務觀察，並依據評審委員建議進行研議，與近期發生之大學學位論文事件（台大國發所前教授陳明通指導學生所涉及的論文抄襲事件）完全無關。

教育部說，國立台灣科學教育館於今年3月邀集專家學者、全國性教師團體及各縣市教育局處開會研商，並於11月提報中華民國科學展覽會諮詢委員會（以下簡稱諮詢委員會）討論通過，決議修正「台灣國際科學展覽會實施要點」，增訂規定「指導教師(授)報名時應檢附教育部臺灣學術倫理資源中心基礎核單元3年內至少3小時之修課數證明」，於2024年開始執行。

教育部說，國立台灣科學教育館於今年3月召開之要點研商會議，已邀請全國性教師團體及各縣市教育局處與會充分溝通；另為使指導教師能預先準備，故已明定前述增修規定，自2024年才開始執行。有關各界對於實施要點修正之意見，科教館會儘速蒐集相關建議後，再提報諮詢委員會進行討論。