Netflix紀錄片《哈利與梅根》(Harry & Mehgan)上線之際，傳言沒有任何一位王室成員看過，原以為這是哈利扭轉兄弟情誼的大好時機，卻被發現當中使用的黛安娜世紀專訪片段未獲BBC核准，加上威廉曾嚴正警告「這一幕永遠不該再出現」，兩人關係恐從此回不去。
一名英國廣播公司(BBC)內部人士告訴《每日郵報》， 稱Netflix從頭到尾都未與公司接洽關於薩塞克斯公爵夫婦的紀錄片內容，直到播出才發現，過去這段爭議性鏡頭再度重演，此舉讓BBC管理階層的人相當困惑。
BBC已出面證實，龍頭串流平台在《哈利與梅根》中使用2段黛妃受訪鏡頭，總時長42秒鐘。發言人表示，「誠如先前所言，我司承諾不會再播放該節目，也不會將它授權給其他平台，因此一切行為都是Netflix的決定」。
來自Netflix的消息人士則稱，這些素材已事前獲英美雙方法律顧問批准，在合理版權範圍的規範下使用。
回顧1995年，已故黛安娜王妃接受BBC記者馬丁·巴希爾（Martin Bashir）的《廣角鏡》（Panorama）專訪，其中最刻骨銘心的一段話，「我的婚姻裡有3個人，有點太擠了」，事到如今仍讓所有王室迷難以忘懷。事實上，這段驚世採訪是巴希爾透過情感欺騙、操弄行為所獲得，涉及偽造文件就為贏得黛安娜親弟史賓塞的信任，進而牽線，當時還是菜鳥記者的巴希爾也靠著「獨家」聲名大噪。
當時威廉譴責，「巴希爾以欺騙訪問獲利，扭曲了我母親的話，更讓我父母親的關係惡化」，還警告片段必須永遠消失人們眼前；如今弟媳為了替自己爭一口氣，重揭瘡疤，一名自稱威廉好友的人表示，「可悲的是，哈利似乎無視了哥哥的話，這讓兄弟倆的裂痕已經不能再深了…」
文章來源：Netflix DIDN'T get permission from the BBC to show Diana's Panorama interview with shamed journalist Martin Bashir in Harry and Meghan's explosive docuseries
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