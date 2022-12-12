Netflix紀錄片《哈利與梅根》(Harry & Mehgan)上線之際，傳言沒有任何一位王室成員看過，原以為這是哈利扭轉兄弟情誼的大好時機，卻被發現當中使用的黛安娜世紀專訪片段未獲BBC核准，加上威廉曾嚴正警告「這一幕永遠不該再出現」，兩人關係恐從此回不去。

一名英國廣播公司(BBC)內部人士告訴《每日郵報》， 稱Netflix從頭到尾都未與公司接洽關於薩塞克斯公爵夫婦的紀錄片內容，直到播出才發現，過去這段爭議性鏡頭再度重演，此舉讓BBC管理階層的人相當困惑。

BBC已出面證實，龍頭串流平台在《哈利與梅根》中使用2段黛妃受訪鏡頭，總時長42秒鐘。發言人表示，「誠如先前所言，我司承諾不會再播放該節目，也不會將它授權給其他平台，因此一切行為都是Netflix的決定」。

來自Netflix的消息人士則稱，這些素材已事前獲英美雙方法律顧問批准，在合理版權範圍的規範下使用。

回顧1995年，已故黛安娜王妃接受BBC記者馬丁·巴希爾（Martin Bashir）的《廣角鏡》（Panorama）專訪，其中最刻骨銘心的一段話，「我的婚姻裡有3個人，有點太擠了」，事到如今仍讓所有王室迷難以忘懷。事實上，這段驚世採訪是巴希爾透過情感欺騙、操弄行為所獲得，涉及偽造文件就為贏得黛安娜親弟史賓塞的信任，進而牽線，當時還是菜鳥記者的巴希爾也靠著「獨家」聲名大噪。

Prince William, the Duke of Cambridge, has lambasted the BBC for contributing to the “fear, paranoia and isolation” felt by his late mother, Princess Diana, in the years before her death https://t.co/nFpTMFnGKX pic.twitter.com/iaq87V0HoK — CNN (@CNN) May 21, 2021

BBC記者馬丁·巴希爾（Martin Bashir）。 (圖/美聯社)

當時威廉譴責，「巴希爾以欺騙訪問獲利，扭曲了我母親的話，更讓我父母親的關係惡化」，還警告片段必須永遠消失人們眼前；如今弟媳為了替自己爭一口氣，重揭瘡疤，一名自稱威廉好友的人表示，「可悲的是，哈利似乎無視了哥哥的話，這讓兄弟倆的裂痕已經不能再深了…」