為積極推動環保減塑行動，肯德基宣布於即日起擴大減塑響應方案，於肯德基10家門市推出「減塑循環杯」及「內用環保杯」服務，預計於2023年參與響應的門市將以倍數成長。

肯德基10家門市推出「減塑循環杯」與「內用環保杯」新服務，肯德基致力於推廣減塑，與好盒器合作「減塑循環杯」租借服務，採用其借用歸還服務系統，即日起於肯德基10家門市提供免費借用減塑循環杯服務，借用完全免費。減塑循環杯提供660ml、480ml兩種規格，皆符合國家食品器具檢驗標準，並以符合衛生安全要求進行專業清洗流程，每半年至少委外檢驗一次，希望藉此帶動更多民眾認識與運用減塑循環杯服務。而此10家門市也將提供可重複使用的內用環保杯，取代一次性紙杯，不需額外借用減塑循環杯，希望鼓勵大眾一同加入環保減塑的行列，並成為促動減塑正向循環的一員，共同參與推動地球資源的永續利用。

肯德基自今年6月起已優先響應”「備飲料杯」享現折5元活動，減塑參與人次達5倍成長，肯德基台大店更早在5月底便開始參與「臺北市循環杯環保外帶」示範服務。從內部流程到門市餐廳服務，均積極推動並落實環境永續，由企業做起發揮正面影響力，希望帶動員工、顧客與門市共同從生活中簡單的一杯飲料開啟環保減塑行動，一起共好，帶動速食業(Fast Food)除了提供快速美食服務，更能邁向公益、永續(Fast Good)的嶄新願景。

身為速食連鎖指標性企業，肯德基重視環保議題，積極落實ESG永續概念，鼓勵消費者一起身體力行實現社會共好。肯德基全台門市已於6月5日起推出「自備飲料杯現折5元回饋活動」，凡自備飲料杯到肯德基全台門市消費購買飲料，每杯直接現折5元，而在店內借用的減塑循環杯，除第一次無額外折扣外，後續於肯德基任一門市使用該循環杯，將視同自帶飲料杯，每杯飲料均可現折5元。而內用環保杯，因為是店內提供，無法享有現折5元優惠。

隨著環保意識抬頭，到處可見「共享經濟」，更多消費者響應自備容器減少使用一次性塑膠，身體力行支持循環再利用。肯德基除致力於提供創新美味的餐點外，也秉持從"Fast food" 到 "Fast good"的理念，將「環境永續」納入企業ESG重要指標之一。