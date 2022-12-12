專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）自結11月合併營收7.12億元，年增27.14％，續創同期新高，累計前11月合併營收79.04億元，年增63.51％，並提前超越歷年全年營收。威宏透露，Tumi不僅全包威宏泰國全部既有產能，亦要求威宏額外開拓2條行李箱產線及6條男用商務包袋產線，因應明年訂單需求，目前已排單至明年上半年。

威宏指出，精品包袋拉貨持續暢旺，樂觀明年全球商務及旅遊人次重回高峰，將帶動威宏明年維持兩位數成長動能無虞。

威宏表示，輕奢精品訂單，並未受到通膨與升息等外在經濟因素的影響，終端客戶反樂觀明年全球商務，及旅遊飛行人次，將更勝以往。其中，Tumi不僅全包威宏泰國全部既有產能，又要求威宏在附近租廠開設新產能，再開Tumi兩條行李箱產線及6條男用商務包袋產線，因應明年訂單需求，目前已排單至明年上半年。

威宏其餘包括Longchamp、Hugo Boss等客戶，亦維持穩定訂單挹注，更與電商客戶Away共同合作開發包袋與行李箱新品，客戶關係緊密而穩固。

在運動周邊與包袋事業方面，威宏說，由於為後疫情時代率先回復成長，加上先前因貨櫃運輸短缺問題緩解後，目前下游客戶庫存水位較高，主要客戶Nike明年度訂單，略有下修，但仍在威宏可預期的範圍內。

威宏觀察，在大陸的亞運，及世界棒球經典賽等大型體育賽事推動下，可望加速庫存水位下降速度，預期明年第二、三季後，運動相關訂單將重回成長，仍樂觀預期有一定的成長空間。

至於生產基地布局，威宏說，經過公司強力推薦與爭取，Nike現正在柬埔寨廠區驗廠認證中，預計今年底前，正式驗廠完成，明年起開始貢獻營收，同時陸續整併新舊廠房，提升生產效率，並規劃成為集團最大吞吐轉運中心。

威宏強調，旗下越南廠36條產線，加上東莞威保及江西威保，已足以支應運動相關訂單所需；泰國廠11月已在本廠附近，承租新廠房，擴增Tumi專屬男用商務包袋產線，已開始穩定貢獻營收。

展望明年，威宏認為，即便今年營運基期已高，從客戶訂單與實際排單情況來看，威宏仍樂觀集團兩位數的成長動能。尤其，全球即將進入大解封時代，國境開放情況下，跨國飛行航次、人數將較疫情期間暴增，商務旅遊可望帶動輕奢精品與行李箱市場強力復甦，同時威宏亦積極爭取國際級精品大客戶訂單，將推升明年營運穩健向上、挑戰高峰。