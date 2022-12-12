2023年即將來臨，大家都非常關心自己在新的一年的運勢。命理專家艾菲爾老師在《靈匣網》分享，雙子座、天蠍座、雙魚座和處女座，在明年的事業運非常旺盛，不管跳槽到新公司，或是留守在原本的職位，都可以有好的發展與未來。

第四名：雙子座

2023農曆新年來臨前，火星會先在雙子座的命宮恢復順行，且木星停留在福德宮位，使貴人運變旺，尤其在農曆新年後更明顯，許多本來默默關心你的人，都會一一出現。如果有很想實現的願望，可以開始付諸行動，貴人會被你的衝勁感動，而伸出援手，增加你完成夢想的機會。

除此之外，2023年雙子座不一定要留在同一職位，如果有請調其他單位的機會，千萬不要放棄或讓給別人，說不定能在新的領域闖出一片天。

第三名：天蠍座

今年12月中，大吉星木星將進入天蝎座的工作宮位，加上農曆新年後，金星也加入其中，讓你不管碰到什麼難關都能輕易解決，更有機會跳槽、被高薪聘請到夢寐以求的公司，或晉升成上司，過去的辛苦與努力終於被伯樂看見。

除此之外，你身邊的小人也會一個個遠離，且有貴人和你一同工作，在原本打下的基礎中，你能做出優異成績，驚艷和你共事已久的同事、上司，自然有更多升職加薪的機會。農曆年後，天蠍座的前途一片光明，無論跳槽或留在原職位，都有機會更上一層樓。

第二名：雙魚座

2023年2月20日，新月和金星分別駐守在雙魚座的命宮與財帛宮，職場運勢上升，且將迎來大豐收。你工作時總是全力以赴，做人也很圓滑，懂得留住人脈，也會不斷的花時間增進專業技能，值得讓人信賴；農曆新年後，你只要持續保持積極、不懈怠，就可能被升職加薪，或有貴人提出一起創業的想法，這是一個很好的機會，可以好好考慮、把握。

就算最後你選擇留在原來的職位，也能得到上司賞識，釋出更多權力給你，甚至提拔你到更高的職位，只要從現在開始多充實自己、增進才能，為你的美好未來打下基礎。

第一名：處女座

農曆年前火星在處女座的事業宮位恢復順行，木星也在資源宮位照亮。2022年處女座因為土星逆行而無法翻身，不過到了農曆年後，事業上會面臨一些變動，可以趁著這一波能量突破重圍，在嶄新的職位或單位以全新的心態學習，把視野和才能都往上提升，即使是不起眼的小事交到手上，也要積極努力地去做。

如果選擇自行創業，也會有貴人出現，幫忙開發業務與人脈，創業資金也能有著落。建議農曆年後，多傾聽內心的聲音，一旦下定決心，就會發現身邊有許多人都是神隊友，能幫助你達成心願。