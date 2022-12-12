女星方文琳剛出道時是玉女偶像歌手，現在轉型為專業演員，加入綠光劇團《再會吧 北投》音樂劇台北場演出，近日在臉書分享一張超近自拍，預告未來將有6場精采的表演，網友看到方文琳未特別打扮的面容，紛紛讚嘆：「怎麼拍都很美！」

方文琳7日在臉書宣傳主演音樂劇《再會吧北投2.0》，預告從8日開始，會有連續6場的演出，歡迎粉絲們共襄盛舉。同時，她PO一張自己的超近照，畫面中，方文琳戴著黑色粗框眼鏡，頭髮自然垂下，沒有特別妝點外在，只有在雙手塗上紅通通的指甲油，不過在鏡頭的特寫下，方文琳57歲的顏值還是不輸少女，皮膚光滑剔透，幾乎沒有歲月的痕跡，保養功力驚人。

該則動態PO出後，演藝圈星友王彩樺、苗可麗、狄志為和田定豐留言預祝演出圓滿，其餘網友也鼓勵方文琳，並稱讚：「風韻猶存，讚！」、「這個戴眼鏡的小朋友是誰啊」、「你是我小時候的女神」、「美美的」、「超漂亮的噢」、「變更年輕美麗了」、「體態很不錯」。

表演完美落幕後，方文琳今（12日）凌晨感性地發文：「再會吧北投2.0，台北愛嬌下台一鞠躬，感謝吳sir找我演出，這十場的旅程，我非常的享受…一切盡在不言中…夥伴們，期待再相會，最後感謝十場滿滿的你們。」許多到場觀看演出的網友們，紛紛留言：「你演得超棒的，期待下一次的演出喔，我看得好感動」、「謝謝您的精采表演」、「姐辛苦囉！好好歇息。」