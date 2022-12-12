農糧署為配合中央癌症防治政策，明年起放寬檳榔廢園轉作補助條件，不再有時間限制、改採全年都可申請，且農友可選擇廢園轉作同時進行、或先種植轉作作物再廢園，當中山坡地範圍內的農地1公頃最高可補助到25萬。

農糧署副署長姚志旺指出，為配合農時及維護農友收益，並提升經營彈性，明年起放寬檳榔園補助申請條件，農友可選擇廢園轉作同時進行、或先種植轉作作物再廢園，參與檳榔廢園1公頃可補助15萬，若又轉作推薦作物且在山坡地範圍內，可再補助田間管理費1公頃10萬，合計補助25萬。

至於山坡地範圍外的田間管理費是1公頃5萬，合計補助20萬元。此外，如果農友為經營需要分年廢園轉作，最多可分3年。

姚志旺還說，為符合多元化消費需求及提高農友參與意願，針對轉作品項也做滾動檢討，目前推薦作物包括油茶、油柑、綠竹筍、茶、咖啡、可可、羅漢松、牛角瓜、黃梔子、牛樟、獼猴桃、酪梨、山竹、榴槤、紅毛丹、板栗、新興柑桔類、牛奶果及台灣香檬等19項作物，任農友選種。

他強調，嚼食檳榔有害健康，農友廢除檳榔園不僅有利國人健康，轉作後更可增加多元收益，因此呼籲有意願的農友從2023年1月1日至2025年12月31日止，都可以攜帶身分證及農地所有權狀等資料，向土地所在地鄉（鎮、市、區）公所申請。