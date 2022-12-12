台東縣衛生局辦理ATLS訓練課程。（台東縣政府提供）

為了提升台東縣緊急外傷救護量能，讓醫師們對於緊急傷患的醫療處置更深入掌握，台東縣衛生局與台灣外傷醫學會合作，於12月10、11日首次辦理高級外傷救命術（ATLS）訓練課程，學員收穫滿滿。

台東縣衛生局表示，台東縣地屬南北狹長、交通不便，在發生各種災害時，傷患在到院前的急救處置攸關傷患的死亡發生率及預後能力，除了醫院之外，也需要各衛生所、診所醫師的支援。

為期2天的ATLS訓練課程，台東縣各醫院，診所、衛生所的醫師，犧牲假日休息時間，踴躍的報名參加訓練，醫師有來自內科、外科、家醫科、皮膚科、小兒科等各科別醫師，大家非常認真學習。

課程由台灣外傷醫學會團隊老師以不同的外傷樣態，如槍傷、車禍、妊娠創傷等授課，以分組互動討論方式教育訓練，為實際操作，團隊也運送將近20箱訓練器材讓學員演練，並請專業傷妝化妝師及幫真人上妝，讓學員實地演練，除了2天緊湊、嚴格的教育訓練，還需測驗後才可獲得證書。

衛生局長孫國平鼓勵醫護人員由課程的訓練充實救護量能，養兵千日，用在一時，期望透過學習，增進台東縣緊急傷患的醫療處置能力。