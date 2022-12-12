夏沐與西屯純愛組同台合作。（寬寬整合行銷提供）

夏沐因參加《大嘻哈時代》而逐漸被大眾所看見，除了收穫廣告邀約，她也在節目中認識不少嘻哈圈的好友，包括西屯純愛組的Henry ＆ HighLoc，他們聽見夏沐在大嘻哈第二集Chypher在西岸風格的伴奏上發揮後，覺得她的聲音滿適合唱西岸，於是邀請她合作歌曲〈夏夕夏景〉，開啟雙方的緣份。

西屯純愛組與夏沐攜手創作《Taichill City Gz'》EP中的主打歌〈夏夕夏景〉，夏沐開心表示：「當初聽到他們發來 Demo時，頻率和感覺都超對，於是差不多在20分鐘內就把旋律哼出來寄回給西屯，他們也超喜歡。」雙方還一起到南投拍攝MV，過程很放鬆也很chill，令夏沐直呼：「跟對的人合作就是一個字，順。」

曾獲葛萊美提名的傳奇嘻哈組合「Tha Dogg Pound」成員Daz Dillinger以及已逝幫派饒舌之王Eazy-E的兒子 Lil Eazy-E 日前首次來台，與西屯純愛組一起舉辦「Staight Outta Cali 台美西岸連線派對」，該場活動被視為嘻哈圈的盛會，李英宏、蛋頭BG8LOCC、FRαNKIE阿法、8Ball、Rosa等多位饒舌歌手皆相挺演出。

在〈夏夕夏景〉之後，西屯純愛組與夏沐也陸續合作歌曲〈好氣氛〉、〈心有鎖屬〉，建立了更深的革命情感，因此夏沐也受邀擔任「Staight Outta Cali 台美西岸連線派對」演出嘉賓，她力挺好友：「Henry ＆ Highloc 很認真的帶著愛在生活，並致力為台灣嘻哈文化不斷努力，所以能夠受邀一起演出，一同參與創造台灣嘻哈新高度的歷史性一刻，我覺得很榮幸！」

除了演出，這場活動對於夏沐還有一個特別的意義，就是跟饒舌傳奇同台，她興奮表示：「沒有想到有一天，我能親眼看到來自DPG的Daz Dillinger ＆ Lil Easy E 活生生的在我們眼前唱著耳熟能詳的經典歌曲！站在舞台上感受他們現場和所有人串在一起的能量感覺好不真實，就如同做夢一般美妙！」直呼未來會和孫子、孫女們拿出來炫耀。夏沐本週六（17日）將赴高雄參與「OPEN!大氣球遊行」，身為遊行大使的她準備了精彩的表演節目，將與男團B.T.O.D首次公開合作演出。