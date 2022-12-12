外媒與陸媒最近傳出中國將與海灣阿拉伯國家合作，利用上海石油天然氣交易中心平台開展石油貿易人民幣結算，多家陸媒一陣歡呼並大幅報導，認為此舉是中國對沙烏地外交上重大勝利，石油人民幣結算將終結國際石油貿易的美元霸權。事後大陸官方隨即傳出，石油人民幣結算只是中方的期望，沙烏地阿拉伯並未同意，只表示會將中方的提議「列入考慮」。熱鬧了2天的所謂「終結美元霸權」與「外交上重大勝利」，最後證明只是媒體自我陶醉的烏龍一場。

中國國家主席習近平近期訪問沙烏地阿拉伯，並在中國海灣阿拉伯國家合作委員會峰會上發表講話，據大陸官方媒體報導，習近平在主旨講話中談到「未來3到5年，中國與海合會國家將構建能源立體合作新格局，充分利用上海石油天然氣交易中心平台，開展油氣貿易人民幣結算」等語。此一新聞除了陸媒之外，《路透》、《華爾街日報》、《福斯新聞》、《半島電視台》等外媒亦做了即時的報導。

大陸官媒除了報導習近平講話的新華社通稿之外，最興奮的還是長期在陸媒上極盡煽惑能事的自媒體，他們的文章聲稱，中沙之間進行石油貿易人民幣結算，將在長期以來以美元做為石油貿易基準的體系「撕開一個口子」，終將「終結國際美元霸權」，並稱這是對美鬥爭的重大勝利。

為吸引網路流量，大陸許多媒體與自媒體聲稱中國與沙烏地已完成石油人民幣結算協議。（圖／百度搜索截圖）

比較嚴謹的陸媒如《財經》則慎重地指出，中沙兩國經貿合作使用人民幣清算系統的條件基本成熟，使用人民幣結算也有利於降低結算成本，提高結算效率，促進人民幣國際化。但是石油貿易深受地緣政治影響，人民幣結算將挑戰美元地位。在當前複雜的地緣政治形勢下，取得突破並不容易。

另外有些媒體的評論稱，目前還沒有任何跡象表明沙烏地決定放棄美元做為石油貿易結算工具，雖然美國與沙烏地近期關係頻生齟齬，但美國絕不會允許沙烏地阿拉伯這麼做。

其實中沙之間談判石油貿易中使用人民幣計價和結算已持續6年之久，但終究美國對海灣國家的石油結算系統的控制極為穩固，《路透》等外媒的報導也只是陳述了習近平談話的內容與中沙簽署投資協議的進展，並不認為中方在這次峰會上的聲明會影響石油貿易的美元結算體系。

如果細心地比對那些引用陸媒有關「終結美元霸權」的報導可以發現，除了大陸網上流傳之外，引用這類報導最多的是台灣媒體，至於這些媒體的政治傾向則是不分藍綠統獨，畢竟「終結美元霸權」這種聳動的標題與內容可以引來流量，對陸媒與台媒而言，搶點閱流量才是主要的目的。

有數家陸媒在刊載了聳動的「終結美元霸權」報導後，有可能是受到官方指示，部份媒體陸續撤下這些掛著自媒體名稱的文章，但因為這種文章在網上極受歡迎，網路轉載與流傳甚廣。部分網民也發表評論質疑，這次中沙峰會上簽署了中國對沙烏地的34項投資協議，內容涵蓋了綠色能源、綠色氫氣、太陽能光電、信息技術、雲服務、運輸、物流、醫療行業、房屋建設和建築工廠等，卻只換來沙方將石油人民幣結算「列入考慮」，這樣的外交操作未免太不划算。這種評論看似有理，但顯然是不理解石油美元體系的複雜性與地緣政治的重要性，否則不會認為這區區500億美元的投資就能換來沙烏地背棄美國轉投中國懷抱。