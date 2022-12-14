臉書（Facebook）母公司Meta今天宣布虛擬替身商店（Avatar Store）在台灣開張，與國際時尚品牌、足球隊及「魷魚遊戲」等Netflix熱門影集合作，讓用戶更自由妝點虛擬替身，在臉書與Instagram上彰顯個人特色。

Meta發布新聞稿表示，不少人喜歡透過社群平台的虛擬替身貼圖與朋友互動，目前已可打造不同髮型、五官、妝容等，也可透過多種免費服裝自由搭配。

即日起，Meta虛擬替身商店將在Facebook、Instagram、Messenger與VR（虛擬實境）應用正式上線，提供Prada、Thom Browne、Madhappy、DressX等品牌的服飾。

Meta指出，利物浦足球俱樂部的球迷可選擇不同的隊服，展現對球隊的支持；對熱愛追劇的劇迷而言，可選擇Netflix熱門影集「魷魚遊戲」與「怪奇物語」主角們的服裝。（編輯：蘇志宗）1111212