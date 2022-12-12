聲寶（1604）12日舉辦新品發表會，公司看好新上路的節能補助加貨物稅減免，對約2萬元左右的國產家電效益最大，聲寶集團總裁陳盛沺表示，明年追求二位數成長，林口3.7萬坪土地資產活化在明年產線全數遷出後，規劃物流園區，二至三年後挹注營收。法人預估，該案未來能每年挹注每股1元獲利。

陳盛沺表示，目前國際局勢及兩岸關係都在變好中，對國內家電市場來說，家電已是成熟飽和的市場，國人喜愛進口品牌，不過政府明年推出節能補助，加上既有的貨物稅減免，價格帶約在2萬元的國產家電，對消費者來說會有較大誘因，家電是剛性需求，未來聲寶產品會朝差異化發展、外型有設計、搖控器容易讓長者使用的產品，此外，也會加強安運送、安裝效率、經銷商年輕化。

聲寶總經理許經朝表示，去年底因有五倍券帶動，今年1月營收破10億大關歷近年新高，這幾個月來銷售則是比較辛苦，未來天氣只會愈來愈熱，因為安裝缺工問題，空調銷售期往前拉，已不會等到夏季再安裝，明年第一季並不悲觀。

聲寶預期，明年冰箱、洗衣機，以及市占重回領先群的電視，都會有二位數成長；空調方面，第二品牌、主攻平價市場的「瑞智空調」今年底開始出貨，明年銷售目標2萬台，尋求在競爭激烈的空調市場中擴大市占；小家電目前市占也是前幾名，具有流行性、常更換的屬性，也會再成長。

至於資產開發進度，陳盛沺表示，新總部大樓將完工啟用，將整合集團關係企業辦公效益，舊廠區產線陸續遷移至台南，在冰箱產線預計明年第四季遷出後，預期二至三年內規劃為物流園區，可興建4、5萬土坪倉庫，明年也有機會再處分閒置不動產。法人預期，未來物流園區租金數益可達每股1元。