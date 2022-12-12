美式賣場好市多供應會員許多價格實惠、品質優良的商品，總是吸引不少民眾前往採購。有網友分享，好市多近日開始販售來自馬祖酒廠的藍寶頂級陳年高粱酒，標榜在坑道內陳釀長達15年，600毫升只要999元。不少酒癡分享心得感想，直呼是「這支真的是喝過最好的高粱酒」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己過去到馬祖玩的時候，就曾在當地買了陳釀10年、陳釀15年的高粱酒，其中15年的表現相當驚艷，「其他什麼烈酒都被比下去了」；雖然原PO很喜歡馬祖高粱，但過去購買給加上航空運費，價格都會破千元，因此最近在汐止好市多看到價格只要999元，直接讓他決定搬了一箱帶回家。

馬祖陳高15年標榜窖藏於坑道長達15年緩慢熟成，獲得不少忠實粉絲。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

原PO提到，他個人覺得馬祖陳高比金門高粱更好喝，「整支冰冷凍後，完全沒有燒喉感只有醇厚」，當時看到有些民眾拿了馬祖陳高端詳一番又放回賣場，「只想跟他們說，很可惜呀！要不是預算有限我真想搬兩箱…」，建議愛喝烈酒的人一定要試看看，「一定要整支冷凍，一定發現新世界」。

對此，許多人紛紛回應，「感謝推薦，好酒一支，但還是要注意理性飲酒哟」、「獨愛馬祖陳高，陶瓶10年那支，真是開罈香百里，是那種自然迷人的酒香。另一支馬祖大麴15年，59%的，另一種成熟的香醇，不嗆辣的醇厚。只跟好友慢慢喝」；不過也有不少人認為價格CP值不高，「身為半個馬祖人，一瓶1千太貴了」、「建議可以試試看東湧，更香更好喝」、「我覺得馬祖要喝東湧陳高」。

另外也有網友提醒酒癡們注意身體健康，「酒精濃度高的酒不建議純飲，就算整支冰在冷凍庫，只是口感不辣，可是酒精濃度依然高，容易傷害口腔黏膜、食道黏膜還有胃，已經有多位長輩因此罹患食道癌甚至過世，奉勸各位酒國英雄多多注意，才能繼續喝得更久、更健康」。

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