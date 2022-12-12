柏霖（右）邀請A-Lin合唱。（索尼音樂提供）

柏霖新歌〈親害的〉邀來A-Lin合唱，其實A-Lin在他參與選秀比賽時就注意到他的好聲音，在收到柏霖的創作DEMO後更是欣賞他的創作，二話不說就答應，柏霖得知A-Lin點頭合唱，開心地直說：「太榮幸了，有一種美夢成真的感覺。」2人第一次正式碰面是在錄音室，由於該曲有別於一般情歌，是在講述害怕愛情帶來傷害、同時卻又想擁有親密關係的微妙狀態，A-Lin因為「入戲太深」，所以見到柏霖的第一句話竟然是「渣男」，笑翻全場；而柏霖則是一見到偶像，忍不住對天后師姐告白：「我超喜歡妳的，謝謝妳願意唱我的作品。」

首度合作的2人，除了都擁有原住民血統，也都曾參加過歌唱節⽬，相似的背景讓他們第一次碰面時便一見如故，柏霖不斷稱讚A-Lin很親切，特地強調「有部落的親切感」，他也透露A-Lin在錄音時，會把歌詞親手寫下來。原來A-Lin每一首歌都習慣這樣做，A-Lin便分享：「因為可以讓自己記憶更深刻，而且有一種紀念價值。通常錄完音我還會找製作人、創作人簽名，覺得大家在一起工作就是一個緣分。」身為師弟的柏霖覺得非常新奇，「我也好久沒有用手寫字，自從那次之後我也開始用手寫字了」。

柏霖表示，在寫這首歌時把主題設定在「愛之適足以害之」，靈感來自於現代人速食愛情的價值觀，他認為現在的年輕人大多選擇在關係中盡興，但似乎刻意克制自己不要陷入愛情中的感覺。而A-Lin在聽完〈親害的〉後感到很驚訝：「哇，那麼直接！」認為那種2個人不想承認又想擁有這段關係的狀態，是一個很反差的感覺，平時大家對她的印象大多是唱療傷情歌，而這首歌的旋律和起伏相較她之前唱過的歌都不太一樣，這次很開心能夠嘗試這種特別的「成人式情歌」。