松山機場遷建近日成為立委補選熱議話題之一。前立委蔡正元對此質疑，有人說，松山機場也是軍用機場，美國AIT要緊急撤僑用，問題是若開戰松機跑道很快會被炸毀，哪能撤僑？還有人說萬鈞計畫，但他指出總統身為三軍統帥，棄軍逃跑應以陣前逃亡論罪，怎麼還幫準備逃亡機場？早已淪爲總統搭專機輔選的松山機場這塊地，平時防礙了台北市的發展和市民的生活，戰時更成為最危險的地段，應該早日變更為民間用途。

「松山機場是什麼軍用機場？」蔡正元今(12日)在臉書發文質疑，最近有關遷建松山機場的爭論，有人說，松山機場也是軍用機場，不應該如蔡正元主張的遷建跑道，或如某些人主張的廢除整個機場。問題是，松山機場有什麼軍事用途？有人說，美國AIT要緊急撤僑用，這應該不算軍事用途，因為兩岸最好沒有開戰，一開戰在幾分鐘內，松山機場的跑道立刻被炸毀，哪能撤什麼僑？

蔡正元也提到，有人說，總統有萬鈞計劃，留著松山機場可以讓總統快速逃到美國的航空母艦上。這個說法很好笑，留著松山機場當總統的逃亡機場，想棄軍逃亡的總統應該以陣前逃亡論罪，還替他或她準備什麼逃亡機場？

「有人說，很多行政專機或軍機要使用松山機場。」蔡正元強調重點是，目前及未來都沒有戰鬥機隊或轟炸機隊進駐松山機場。號稱軍用的松山機場都只是總統及軍方的專用客機在使用，沒有任何防衛的功能。總統的用途也大都是忙於輔選搭專機用，松山軍用機場早已淪爲輔選機場。

蔡正元表示，台北市留松山機場這塊地，平時防礙了台北市的發展，也防礙了市民的生活，戰時更成為最危險的地段，這不是理想的戰鬥地點，應該早日變更為民間用途比較實際。