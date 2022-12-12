MIUSA由吳宗憲發掘並且培訓3年。（容易文創提供）

新人MIUSA由綜藝天王吳宗憲（憲哥）發掘，培訓3年即將推出首張專輯《MIUSA同名專輯》；今年24歲的MIUSA，擁有動靜皆宜的唱跳實力，且外型甜美佼好，一開口甚具大將之風，連名字都自帶氣場，唱片公司揭密MIUSA是「Music」與「Muse」（繆斯）的縮寫，亦即音樂的繆斯女神，相當獨特。

MIUSA自歌唱比賽脫穎而出，因緣際會受邀參加《綜藝大熱門》的猜歌單元，優異表現被憲哥一眼相中，對她游刃有餘的歌功和掌控舞台的魅力相當看好，雙方立刻簽約展開培訓與製作。對於首張專輯《MIUSA同名專輯》製作班底盡是海外樂壇菁英，MIUSA特別感謝老闆吳宗憲的厚愛，表示：「我一定會好好的唱，努力衝刺好成績，以不負他的期望。」

MIUSA在專輯製作人米奇林MCKY打造下大放光芒，米奇林MCKY本身也是張惠妹、蔡依林、徐佳瑩、葛仲珊、OZI等歌王歌后指定合作的音樂人，這次為MIUSA操刀新作，米奇林MCKY直呼是最過癮的一次經驗：「溝通過程中，我不斷發現，這個時代的女生能充分掌握話語權，並且充滿自信與驕傲。」