一艘蓋亞那籍大順發雜貨輪11日晚上航經彰化外海約2浬處海域時，因舵機故障下錨維修。因東北季風強勁海象惡劣，一度發生流錨情況危急，緊急向彰化離岸風場航道VTS中心求援，船上有10名大陸籍船員，12日雖未流錨，但外海風浪仍高達4公尺救援困難。大漢海事工程公司711拖船，預計13日清晨風浪減弱時，再出港拖帶進台中港。

航港局中部航務中心說，總噸位2185噸級的大順發雜貨輪滿載冷凍櫃前往韓國釜山港，11日晚間7時許，途經彰化離岸風場北警戒區外海約2浬處，因舵機故障緊急下錨維修；卻因東北季風強勁，海象惡劣湧浪甚大，一度發生流錨漂動，情況十分危急。船上人員擔心會有擱淺或碰撞危險，以無線電向鄰近船舶廣播示警，並緊急向彰化離岸風場航道VTS中心求援。

中部航務中心指出，彰化離岸風場航道VTS中心，接獲船東代表通報大順發輪舵機異常故障，剩1部主機運作須要拖船拖帶協助。12日清晨5時55分又以衛星電話與大順發輪船長聯繫狀況，獲覆已成功下錨完成後，舵機仍無法自行修復，將俟拖船拖進台中港搶修，目前船上10名船員均平安。

中部航務中心表示，大順發輪一度漂流，距離去年10月28日獅子山籍幸運輪沉船海域約2浬處附近，讓相關單位大為緊張；該中心發布航船布告公告，請航行船舶注意避讓，以維航行安全。12日雖沒有再發生流錨，但外海風浪仍高達4公尺，救援困難。

大漢海事工程公司強調，所屬711拖船評估，預計13日清晨，當風浪減弱至浪高3公尺時，再出港拖帶進台中港；否則14日天氣又將轉劣，拖救恐將更加困難。