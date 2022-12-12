福容大飯店桃園機場捷運A8店也不落人後，看準林口地區白領新貴、接軌國際足球熱，12月17日及12月18日，取得愛爾達電視正式授權，於ABar餐廳同步轉播「2022年國際足球總會卡達世界盃」季軍賽及冠軍賽，號召足球迷一起燃爆決賽夜。2023春節檔期，福容桃園機捷A8店除中西餐廳推出每人1,380元起感恩價外，住房專案房價仍維持每晚4,399元起，邀請大家無壓走春，搭乘機捷、享受不塞車的新春假期。

林口地區近年來隨著機場捷運、購物商場、媒體園區、工一重劃區的陸續建設，新移民紛紛進駐，一批具有高消費力、具國際觀的白領新貴成為不可忽視的消費主力，為滿足急速增加的在地居民加上華亞科學園區需求，福容桃園機捷A8店除中西美食外，並設有ABar酒吧提供上班族下班後小酌一杯，享受輕鬆Lounge氛圍，獨特360度環景落地窗，還可鳥瞰桃園機捷特殊景觀。

12月全球瘋世足，福容桃園機捷A8店也取得愛爾達電視正式授權、安裝中華電信MOD公播專線，12月17日及18日22:50起，於ABar餐廳同步播送愛爾達體育一台「2022年國際足球總會卡達世界盃」季軍賽及冠軍賽。因應轉播，ABar當日每人限定低消600元+10%，營業時間從原24點亦延長至凌晨1點，讓林口桃園足球迷齊聚一堂、嗨到最高點，見證前三強誕生的歷史一刻。

2023年春節連假1月20日起至1月29日，假期長達10天，除較往年多一天，大環境好轉的利多加持，訂席訂房熱度皆較往年提升。福容桃園機捷A8店表示，明年度飯店春節訂房已達五成以上，預計較2022年春節檔期增加至少一倍。1月20日除夕當晚，福容桃園機捷A8店訂席也已全滿，飯店當晚將安排舞獅、財神爺及鼓陣現場表演，讓過節嘉賓擁有難忘體驗。另外，初一（1月22日）至初五（1月26日），田園咖啡廳自助餐也春節加碼，每人1,380元（需另加一成服務費），九孔鮑、生魚片、肋眼牛排、鱈魚等頂級食材不手軟；福粵樓除包廂外，也針對小家庭、推出四人份春節套餐6,888元起及六人份春節套餐8,888元起，小資價格讓春節回娘家或親友聚餐都超有面子。

「玉兔迎春福滿堂」春節住房專案，自2023年1月20日至1月29日期間限定，每晚住宿含早餐4,399元起，除可免費使用飯店健身房、「The Space」交誼廳及「黃金美人湯」三溫暖外，再加贈迎賓水果、mini吧、福容A8微笑熊寶寶布偶及法國Perrier沛綠雅天然氣泡礦泉水，尤其搭乘台灣高鐵銜接桃園機捷，可快速方便直達福容桃園機捷A8店，避開連假期間塞車之苦。