名模林可彤外型亮麗、身材高挑，出演過不少歌手的MV主角，也時常在電視劇中出演配角，2017年她嫁給認識三年的銀行副總裁武廣明(Tom)，婚後共育2個兒子，她的社群版面時常和粉絲分享自己的育兒經；近日林可彤一家飛美國舊金山，機上卻發生令人崩潰的事情，讓她反問自己：「我婚前為什麼沒有好好想清楚？」

林可彤日前發文表示自己都和未婚的朋友強調，結婚一定要找一個可以讓自己更好的人，就算婚後也能自由發展長才，這樣才有機會成就一段良好的婚姻關係，她話鋒一轉，透露老公腳受傷一週還是無法行走，他們一家要回舊金山，於是林可彤帶著不良於行的老公和兩個兒子坐飛機，直言「七小時的飛行時間已讓我人生更上層樓」。

林可彤幽默感謝老公相信她有能力一打三、照顧全家人，鑒於上次孩子有在機上漏尿的案例，她多帶了一套衣服，沒想到這一趟孩子的尿還是沾到身上，飛行過程中林可彤不但照顧好兩個小孩，還能去幫老公拿餅乾。林可彤直言：「真心感謝這段婚姻讓我成為了更好的人，躺在婆婆家的第一晚，我一直在想，我婚前為什麼沒有好好想清楚，我為什麼會嫁給我孩子的父親，Tell me why！？」

林可彤過去在節目中坦言曾問老公晚上能不能出去接通告，反被問「是很重要的工作嗎？」委婉希望她能待在家中顧小孩，她表示自己結婚5年來沒有為了和姊妹淘晚上出門，讓現場女星都為她不平：「我好想替妳流眼淚喔！」