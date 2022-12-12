九合一選舉結果，立委許淑華成為南投縣自治史上第1位女縣長，她將於就任後辭去立委職務，後續立委補選將於明年3月舉行，誰將進軍國會，藍、綠及無黨籍呈現參選爆炸狀態，預計農曆過年前，藍綠陣營參選人才會明朗。

許淑華是南投縣第二選區（濁水溪線）立委，她帶職參選縣長獲勝，必須補選立委；由於立委蔣萬安當選台北市長後，台北市議員當選人王鴻薇隨即「落跑」投入立委補選，有先例可循，因此，國民黨籍的縣議員當選人宋懷琳、游顥都表態參與立委補選。

國民黨南投縣黨部主委、南投縣長林明溱的兒子林儒彬，極早就開始部署參與立委補選，並且由他的爸爸帶著到處勘查基層建設、參與地方座談會培養人脈與歷練，在九合一選舉晚上，開票結果確定許淑華當選時，林儒彬就表達當仁不讓的決心。

許淑華挾勝選氣勢，對後續接班人選一言九鼎，但她認為立委補選將會如同台中市第二選區立委補選的情況，成為全國矚目焦點，因此必須審慎評估，由適當的人參選；國民黨主席朱立倫日前到南投，也定調將徵召最強人選參戰。

民進黨方面，有意參選者都沒有帶職參選「落跑」的問題，縣黨部已將5人名單提交中央黨部評估；甫經南投縣長選舉失利的蔡培慧，剛經過全縣選戰操兵，是否會拔劍再戰，令人矚目；還有競選南投市長落敗的縣議員賴燕雪，也躍躍欲試；參選縣議員落選的曾琮愷，表達參選意願；前縣議員林永鴻也有意參選。

集集鎮長陳紀衡即將兩屆任滿，原本要參選縣長，後來經民調後，轉為擔任蔡培慧競選總部發言人，也希望為民進黨搶攻1席立委。

此外，曾是民進黨籍的前名間鄉長陳聰鑑，認為兩黨惡鬥，無法理性論述政策，因此也表態以無黨籍身分參選。