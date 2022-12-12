嘉義縣自創農產品牌「嘉義優鮮」至今已累計認證通過138家業者、406項商品，鎖定年末送禮時節，縣府與「誠品知味」、「康是美」兩大通路打造嘉義優鮮專區，今並舉辦發布會。（呂妍庭攝）

嘉義縣自創農產品牌「嘉義優鮮」至今已累計認證通過138家業者、406項商品，嘉義縣長翁章梁強調，有品牌就有責任。（呂妍庭攝）

嘉義縣自創農產品牌「嘉義優鮮」累計認證通過138家業者、406項商品，不僅業者賣力銷售，嘉義縣政府也積極為業者找通路，鎖定過年送禮需求漸增，農業處斜槓與「誠品知味」、「康是美」兩大知名通路合作，共同打造嘉義優鮮專區，保證設櫃長達4個月，搶攻文青、年輕市場，讓更多消費者買到嘉縣優質農特產品。

今下午在新通路發布會上，嘉義縣長翁章梁說，嘉義優鮮產品在電商、國道休息站、實體店面到處看得到，現在農業處的努力下，又打開了2個通路，透過政府把關認證，全台各地消費者都可以買到最好的商品，尤其商品有溯源QR Code可追蹤履歷，消費者買得開心又安心。

「有品牌就有責任！」翁章梁說，自他上任以來即著手規畫嘉義優鮮農產品牌，縣府更是以嚴格審核機制替消費者把關，致力開發全方位通路，不管是線上購物、甚至外銷至海外星港澳地區等，力求讓消費者不論身處何處，都能輕鬆買到最優質、新鮮、安全的農特產品，畢竟品牌成立需要人力，更需要錢，小農無法負擔的，就由政府來做到好。

縣府農業處指出，即日起，在全台誠品知味市集和康是美重點門市共計60個據點都能買到嘉義優鮮的精選商品，另縣府持續輔導業者與各大通路合作上架，媒合國道通路包括西螺服務區、古坑服務區、古坑綠隧驛站、台東大武之心南迴驛站；超市通路包含全聯福利中心、楓康超市；電商通路有全家好生凍、ETMall東森購物網、台灣好農、PCHOME及在地知名據點中埔農會穰穰直賣所、嘉義長榮文苑酒店等，拓展品牌加強曝光，歡迎消費者前往選購，用行動支持在地農產。