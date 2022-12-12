達麗（6177）今（12）日舉辦法說會，由董事長謝志長主持。謝志長表示，未來六年達麗在手業績近900億元，在手案量將排到2028年，每年平均完工量會超過157億元；基於房市已反轉，達麗將改弦易轍，朝向公辦都更、捷運聯開案，積極爭取，降低負債比至80％以下，不再採取高負債比策略。

謝志表也表示，房市面臨最大問題還是缺工，會造成完工交屋遞延效應，增加利息成本，但對達麗來說，已並非重大成本之一，仍可控制毛利率表現在水準以上。

謝志長表示，達麗在業績安排上，是按步就班推出，唯一努力的是要繼續銷售，目前市場面臨缺工問題，不過達麗預計明年度案子都會完工多集中上半年，預計自2023~2028年的未來六年，累計會有3.9723萬坪土地，可售面積達26.45萬坪，總戶數約6,625戶，總銷897億元、逼近900億元，依六年來陸續認列，平均每年完工量達157億元，不過還是要依全部完工法來認列。

謝志長表示，達麗在美國，目前持有西雅圖開發中新案，共三個新購入土地，約1,420坪土地，未來會朝向握有長期租金收益的案子為主，不會一戶一戶賣，像先前完工的KODA案，興建中碰上工資上漲、又碰上疫情，所以改變策略，處分掉一塊土地，又創造西雅圖最高價，處分利益已超乎原本開發利潤，因此也引發當地媒體高度矚目。

對於平均地權條例修法明年1月可能闖關，謝志長坦言，去年內政部通過後，該嚇跑的客戶已經走了、該反應的都反應了一年，因此影響不大，這是既定政策，達麗會配合，達麗向來不作短線操作，只是去年內政部通過後確實嚇壞很多投資客，所以現在投資客戶已經沒了，而是對於房市有信心的客人，因此並不會擔心修法三讀通過。

謝志長表示，達麗為因應市場變化，將積極轉戰公辦都更、捷運聯開案，以積極償還負債、降低負債比到80％以下。

達麗建設協理廖政雄表示，今年前三季營收83.67億元，稅後純益為2.47億元，EPS達3.41億元。前三季獲利來源，主要貢獻新案為總銷47.3億元的「達麗居山」、及15.5億元的「達麗漾CITY2」，及一部分的「達麗東京」餘屋銷售的貢獻；另外，達麗美國子公司位於西雅圖的華盛頓州土地，7月初以12.5億元獲利了結，處分利益約5.44億元，已認列在第三季。

廖政雄表示，達麗每年推案量還是維持100億元以上，產品涵蓋首購、換屋及置產需求。

達麗首度跨足的購物商場岡山樂購商場六月已正式營運，全區全年營業額目標約20億元，開幕到十一月來客量已達138萬人次，完全符合當初預計目標，為非常成為的開發案。

廖政雄表示，達麗KODA案約有六成銷售率，成屋仍繼續銷售中；另外還有新買入的380坪土地修車廠，派克案請照，富士松村案也是預計長期出租為主，三案都會以長期收益為開發方向。