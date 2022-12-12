迎接聖誕節，美福關係企業以「卡娜赫拉的小動物Make a wish美好幸福的一年」做為台北內湖美福集團總部的裝置主題，除了入口處有超萌的卡娜赫拉粉紅兔兔充氣玩偶在門口卡哇伊燦笑跟大家打招呼，每個角落都藏有卡娜赫拉的公仔造景，要讓粉絲無論是到美福食集採買或到2F米其林餐盤推薦的Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館用餐，都能感受節慶歡欣氛圍，隨地打卡、拍個夠。

美福集團12月17日下午2點半假內湖美福集團1樓大廳舉辦「美好幸福 萌萌見面會」，P助與粉紅兔兔人偶將到場陪粉絲瘋聖誕、迎兔年，全館（美福食集、Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館及愛．熟成21牛肉麵」）當天單筆消費滿999元的前40名領有號碼牌的粉絲，除可與粉紅兔兔、P助單獨啾咪合影，還可獲贈無敵可愛的聖誕禮物「Mayfullｘ卡娜赫拉小動物」聯名杯墊乙份。

美福關係企業每年聖誕節依慣例會於內湖企業總部特別應景佈置，今年以超萌的「卡娜赫拉」聖誕布景為主題，不只戶外有超吸睛、巨型粉紅兔兔充氣玩偶在門口燦笑迎接大家，館內每個角落都有小小驚喜，包括用餐區的落地窗、超市熟成室或服務櫃台，也能發現的P助、粉紅兔兔在各種玩耍，或變裝聖誕派對料理主廚的超萌身影。2樓Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館聖誕跨年期間，P助與粉紅兔兔也會出現在以當令生鮮食材義式沙拉吧及各式手工特製甜點吧，客製的超萌咖啡飲品，將不定期甜滋滋與您驚喜相遇，另有精心佈置的「卡娜赫拉小動物」專屬包廂（採預約制），要讓賓客一邊品嚐精緻美味料理之餘，藉由隱密包廂服務及節慶佈置，沉浸在溫馨、療癒的氣氛中，幸福感爆棚！迎接歡樂又繽紛的聖誕佳節。

Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館自12月19日起單筆消費滿萬元，可獲贈限量聯名神秘小禮物乙份，送完為止。

「美好幸福 萌萌見面會」將於12月17日下午2點半假內湖美福集團1樓大廳舉辦，當天全館（美福食集、美福乾式熟成牛排館及愛．熟成21牛肉麵）單筆消費滿999元的前40名粉絲憑號碼牌可和P助與粉紅兔兔單獨合影，號碼牌於下午1點由1樓美福食集服務櫃台統一發放，發完為止。