金融監督管理委員會(9)日舉辦111年度保險競賽頒獎典禮，玉山銀行榮獲「微型保險暨小額終老保險競賽」微型保險類保險輔助人組第一名，肯定關懷弱勢、深入偏鄉地區分享微型保險保障觀念並協助民眾投保，為經濟弱勢與特定身分族群提供基本人身保險，補足保障缺口。

微型保險可提供經濟弱勢與特定身分族群因應意外風險之基本壽險、失能及傷害醫療等保障，其特色為低保額、低保費、保障內容簡單易懂且投保流程簡便，因此也是許多弱勢民眾的第一張保單。當發生急難變故時，保險金即可發揮救急的功能，分擔經濟支出壓力，協助度過艱困的時刻，展現保險的價值，為弱勢家庭強化保障。

玉山銀行除了至山區原住民部落、偏鄉家庭進行微型保險推廣外，今年度更希望能持續擴增微型保險之普及度與影響力，攜手南山人壽與台南市政府、中國人壽與花蓮縣政府，擴大微型保險安全守護網，提供經濟弱勢長者、低收入戶者、中低收入戶者與身心障礙者微型保險，受益民眾合計超過8,000名，期盼讓一份愛可以牽引更多愛。玉山財富管理專家團隊，以專業的諮詢服務滿足顧客不同時期之需求，提供公平友善的金融服務，除了運用保險產品發揮醫療照顧、降低風險、資產保全等價值，也積極推動信託業務，首創多項信託機制，滿足高齡者信託保障需求，獲得到信託2.0計畫評鑑「安養信託獎」肯定。

此外，玉山將永續思維融入金融本業，在ESG領域表現優異，自從2014年玉山成為臺灣第一家入選道瓊永續指數(DJSI)的金融業，迄今已連續八年入選，玉山將對ESG的堅持與追求，規劃為具體可執行的永續發展藍圖。長期深耕台灣，期盼以專業、行動力對社會及環境付出愛與關懷，玉山將持續實踐對台灣這塊土地的承諾，擴大ESG影響力，共同迎向更美好的未來。