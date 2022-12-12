舊振南推出2023春節禮盒「春趣饗樂」，主視覺以春節代表圖飾與色彩為主，將傳統習俗及祝福埋藏在禮盒設計中。（舊振南提供）

迎接兔年到來！烘焙品牌提早推出春節禮盒，奶油酥餅名店「裕珍馨」不只禮盒藏著「步步高升、金磚敲門」的巧思，也搭獨家研發、比市售少油70％的非油炸「金磚沙其瑪」，還有奶油酥餅等人氣經典商品，送禮自用兩相宜。漢餅品牌舊振南則推出新品組合「咬春福袋」及春節系列商品，即日起開始預購，最高可享85折優惠。

裕珍馨今年的「兔兔高升禮盒」在設計上運用兔子跳躍的特性，並結合中國自古以來，在兔年生肖上代表的「好運」意涵，只要將不同面向的三個沙其瑪禮盒擺在一起，就會出現三隻兔子往上躍升的可愛畫面，討喜又應景。裡頭有獨家研發的非油炸沙其瑪，整體含油量比一般市售減少70％，並且特別添加萃取發芽糙米中的「GABA」元素，以烘烤方式製成一口方磚大小，可當成日常小零嘴。裕珍馨官網即日起至明年1月6日，推出優惠訂購方案，22日前享早鳥預購好禮9折價；23日起至明年1月6日，享晚鳥好禮95折價。

舊振南推出全新設計款「咬春福袋」，外觀以喜悅紅搭配永恆藍，方便攜帶的提袋設計適合送禮；另「戳戳樂禮盒」推出九宮格升級版的「春趣饗樂—戳戳樂禮盒」，象徵初一至初九的傳統禮俗與節日特色，將富含寓意的節日代表物繪成插畫，串聯起過年特有的習俗故事，並且帶來的開箱驚喜及逸趣；廣受好評的「吉好運禮盒」，主視覺將「吉」字作為年味十足的爆竹圖樣，外盒也以「六」角形設計，象徵財「祿」滾滾、福氣吉祥。內容物則以七款酥脆糕點及甜品入盒，代表七種賀年寓意。於明年1月2日前訂購，訂購金額滿5000元~30000元可享9折優惠；30001元~50000元可享 89折優惠；50001元 ~ 70000元 可享87折優惠；70001元以上可享 85折優惠。