台北市立委補選候選人吳怡農今天被國民黨踢爆以「後盾計畫」發起公益勸募，卻將其中64％的勸募費用拿來當作個人競選的宣傳，疑違反《公益勸募條例》。對此主管機關衛福部社工司表示將進一步了解，如有必要，不排除請辦理單位提出說明。

國民黨今開記者會踢爆民進黨立委補選候選人吳怡農假公益真競選。國民黨文傳會副主委練鴻慶爆料，吳怡農擔任理事長的「壯闊台灣聯盟」在網路公開募款，名義上是為了「後盾計畫」，是要培養更多「為危機做好準備的人」，但實際上預計要勸募的690萬元，其中442萬元被拿來做「宣傳」，募款不是為了國防，而是為他個人選舉做宣傳。

對此，衛福部社工司司長蘇昭如表示，依照公益勸募條例的精神，就是要公開透明，勸募單位必須讓捐款人能清楚知道，所捐出的每一塊錢的用途，因此依法勸募單位都要在勸募告一段落後，在網路上進行登載，供捐款人查詢。

蘇昭如說，依公益勸募條例第19條規定，勸募團體辦理勸募活動所得財物，應依主管機關許可之勸募活動所得財物使用計畫使用，不得移作他用。如有賸餘，得於計畫執行完竣後3個月內，依原勸募活動之同類目的擬具使用計畫書，報經主管機關同意後動支。

至於吳怡農的後盾計畫有無違法之虞？蘇昭如說，由於該計畫目前仍在勸募階段，如有相關團體對勸募提出疑問，社工司將進一步進行了解，如有必要也會請辦理單位提出說明。