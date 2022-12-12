男女交往時，難免都會希望對方給予「安全感」，但感情是雙向的，如果只一昧要求另一半付出，而自己又做不到時，難免引發爭執。一名男網友透露，自己剛跟女友交往時，對方就要求他刪除所有女性友人的聯繫方式，然而當他刪除女方前男友的聯絡方式時，女友卻大發雷霆，甚至哭著揚言分手。

原PO在「爆料公社APP－匿名公社」發文，「我把女友手機裡前男友的所有聯絡方式刪了，現在她哭著吵著要跟我分手，她覺得我不夠信任她、不尊重她。可是我們一交往，她就強迫我刪了所有女性友人的聯絡方式，連臉書和ig都是。她說她需要安全感我給了，但她自己卻可以跟前男友聚餐，和一堆男男女女喝酒到半夜，我的安全感呢？」

男網友直言，「感情是雙方付出的，憑什麼要我單獨犧牲？別說男人容易做怪，不安分的女生一堆好嗎？要分手我也不挽留。現在看下不了台，就把自己關在房間裡，還要我去買便當給她吃。我只好回她：拎北吃飽了，要吃自己買。真當自己是公主，我每次都要讓，就算是男人，忍耐還是有極限的」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「你做的真好，讓她感受一下，自己做不到的事情，怎麼敢要求別人做？強烈建議，不要浪費太多時間跟精神在這種女人上面」、「這種早該分一分了」、「不能互相包容放生她也好」、「我覺得你做的很好！信任是雙方的，她自己都沒做好了憑什麼要求你」、「硬起來」。

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