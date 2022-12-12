國立暨南國際大學加入教育部「大學社會責任推動中心台日聯盟」，而校長武東星是台日聯盟首屆會長，日前拜訪日本京都、建校383年的龍谷大學，暨大積極推動太陽能，對該校以地方創生方式設置太陽能案場並營運管理，並將部分收益回饋地方，認為值得台灣學習借鏡。

龍谷大學1639年建校，迄今已383年歷史，目前有2萬多名學生，辦學目標是「培養真正具有公民意識的人才，創造新的知識和社會價值，打破所有的障礙，做為促進全世界和平對話的平台」，校長入澤崇強調，將朝向創建新的智慧與社會價值觀，培養真誠、自省利他的世界公民。

交流過程中，龍谷大學介紹學校師生投入地方活化的案例，例如學生創立的社會企業案例、成立太陽能事業體，輔導青年創業、協助弱勢團體，及地方活化等。武東星欽佩說，龍谷大學在社會實踐跟教育創新上有非常多的經驗，帶動師生思索永續發展。

暨大透過「南投縣綠能屋頂全民參與」計畫，近年積極建置太陽能設備，校內太陽能設備總發電每年約1000萬度，在南投縣太陽能發電量排名第一。而龍谷大學透過「地域貢獻再生能源事業推進協定」，與當地金融機構成立信託會社，在周遭因人口外移的無人村，設立數個太陽能案場，並營運管理，將部分收益回饋地方，值得台灣學習借鏡。