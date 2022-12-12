未來台灣高等法院及台北地方法院的新機關所在地、華山司法園區，7日舉行樹木保護移植與復育及月台拆遷工程開工動土典禮，但近日傳出文史團體有意見要求保留月台，但台北地院12日回應，該月台正處於基地中央，等同華山司法園區興建工程停擺，華山貨運站與櫛形月台之修復及再利用計畫亦形同中止。

台北地院解釋，辦理「華山司法園區」計畫之初，華山貨運站並未登錄為歷史建築，然考量基地屬早期華山貨運車站場區之局部範圍，法院即以新舊共融為目標、連結「歷史記憶」與未來「都市脈絡」為理念，辦理建築規劃設計。

「歷史建築華山貨運站修復及再利用計畫」去年6月28日台北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會中，獲出席委員19名全數同意審查通過。列席的促進轉型正義委員會代表亦對本計畫表示肯定，本案業已充分踐行相關意見徵詢及法定程序。

台北地院表示，與台灣高等法院現在使用之院舍均普遍老舊且空間嚴重不足、案件負荷又非常重，影響人民訴訟權益甚鉅。為了讓民眾也能擁有與其他地區民眾相當的司法給付品質，經長年爭取，始爭取到行六用地興建華山司法園區，以抒解已經擁擠不堪的法院現狀，合理保障人民訴訟權益。

台北地院辦理「華山司法園區」計畫，並以共存共榮、謀求公眾服務軟硬體改善的最大共同利益；也積極面對華山貨運站與櫛形月台的歷史與人權教育價值，今後仍將一本初衷，傾聽各界意見，並與各界持續溝通，希望能在活化土地利用、追求公眾利益與彰顯歷史意義、記憶白色恐怖之間，求取平衡。