港媒表示，朱立倫想挑戰2024需要拉攏盧秀燕。（張亦惠攝）

九合一大選甫結束，各界已經將焦點放到2024總統大選，相較於民進黨在選戰大敗開始整合，國民黨出戰總統的人選卻還不明朗。香港媒體《中評社》指出，新北市長侯友宜挾著這次勝選的氣勢，很有可能成為未來的藍營共主，主席朱立倫若也要瞄準大位，就必須得到「藍營一姐」台中市長盧秀燕的奧援才有可能。

《中評社》報導指出，面對國民黨內各個派系，朱立倫想要親自挑戰2024，還是有一定程度的風險，首先是當前的嘉義市長、台北市立委、南投縣立委三場選戰，要3戰3捷才能在黨內掌握一定話語權。然而嘉義市長、南投立委補選，皆需要在中南部有強大影響力的盧秀燕幫忙，才有可能鎖定勝局。

報導稱，在這次九合一大選之後，盧秀燕跟朱立倫互相讚聲，兩人10日在台中市黨部舉辦茶會時，先是互相稱讚對方在本次選戰功不可沒，接著朱立倫又強調盧秀燕是國民黨內的「最強母雞」，並將接下來選戰的輔選大任託付給她，盧秀燕也當仁不讓的接下重任，要朱立倫這個教練放心。

報導中也強調，因為台中市政府官員中曾有有朱立倫在新北市長任內的老部下，盧秀燕也被外界看做是朱立倫的人馬，但在次選舉當中，高票連任的可不是只有侯友宜，盧秀燕也是被看好挑戰大位的人選，朱立倫因擔任黨主席一職，手上握有提名權，下一步動向受到各界關注。