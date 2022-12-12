台股離封關不到月餘，回顧過去一年台股一度攀上18,619高點，而後隨著全球最大經濟體-美國為控制通膨增速，祭出強力升息導致股、債雙跌，台股亦無法倖免，大盤今年以來最大跌幅達三成，至11月終迎來轉機，聯準會釋出放緩升息訊息，加上股神巴菲特公布買進台積電ADR，台股一度收復失土挑戰萬五。

在這樣的高波動市場，高息低波投資成為顯學，甫於9月改為季配息的元大台灣高息低波ETF(00713)（本基金之配息來源可能為收益平準金）脫穎而出，今年空頭行情僅個位數跌幅，過去兩年台股多頭也分別上漲14.6%、31.8%，堪稱台股高股息ETF大黑馬。

據彭博資訊統計至11/30，台灣加權股價報酬指數今年來下跌14.6%，最多一度下跌27.3%，而00713所追蹤之「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」（以下簡稱特選高息低波指數），今年以來含息報酬率僅下跌4.9%，最大下跌僅13.9%，明顯展現低波動特性，成為今年台股逆風環境中，關注度急速上升的新星。

元大投信表示，特選高息低波指數以台股上市市值前250大為股票池，篩選50檔成分股，是國內唯一將個股本益比與營運穩定度納入選股指標的台股ETF，不僅精選高息好股，還具備低波動特色。截至12/12 00713投資產業分散於14個產業，主要持股涵蓋較不受景氣影響的非循環類股、防禦概念的電信類股，以及引領反彈主軸的電子權值股，在空頭時期有抗震力，多頭時期有攻擊力，成為抗波動買盤關注的焦點。

00713除了在2020-2021年拿下高股息ETF績效冠軍，更於今年9月改為季配，堪稱季配高股息ETF最強生力軍，並納入「收益平準金機制」有助穩定配息。在今年台股大幅修正下，逆勢躋身百億級高股息ETF之列，成為國內第四大的台股高股息ETF，至12/9規模達127億，受益人數53,725人，均較2021年年底大幅成長；在12/1公告預估配息後，成交量顯著放大，12/2至12/12日均成交量6,430張，較11月日均成交量1,946張大幅成長，交易熱度升溫。

00713今年第二次季配第一階段公告已於12/1出爐，後續將於12/14公告實際配息金額，12/15為除息前最後買進日、12/16進行除息。元大投信提醒，投資人參加配息時，除應關注ETF配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。