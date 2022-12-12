台灣金融研訓院發布11月台灣金融風險指數（TAIFRI）為94.9，較10月明顯下滑5.2，為今年以來次低，四大主構面皆呈現風險下滑，主要因美歐通膨出現緩和跡象，美國聯準會（Fed）12月升息幅度可望減緩，國內外經濟情勢與金融市場情緒相對平穩的結果。

11月TAIFRI四大主構面的「資產評價壓力」、「非金融部門的穩定度」、「金融部門的穩定度」、「傳染與蔓延」分別較10月下滑2.8、0.1、1.2、16.8。主構面項下的11個次構面中，有4個分項風險上揚，6個分項指數風險下滑，1個不變。

金融研訓院說明，「資產評價壓力」下滑主要因台股回溫、價格波動風險降低的結果，不動產整體風險穩定，住宅因年底租屋供給增加，租金略為下滑，整體風險仍屬穩定。企業債務的資金成本上揚，由於歐美央行升息影響，我國BBB級公司債殖利率創2018年7月以來新高，但市場預期聯準會12月升息幅度減緩，及美國明年經濟可能降溫，美國及我國10年期公債殖利率均較10月底大幅下滑，我BBB等級公司債與十年期公債殖利率差上升近0.3個百分點，企業資金成本上揚。

台股11月信心回復表現大幅反彈，本益比連續兩個月下滑後反轉重回10倍水準，台股收益率初估7.8％、下降逾1個百分點，為近半年以來低點。但市場波動風險趨緩，台股恐慌指數連二個月下滑，價格波動風險大幅下滑，且是風險降幅最大的次構面。

金融研訓院指出，「非金融部門的穩定度」的海外高收益債基金投資持續減碼，企業貸款穩定成長。家計部門的國人海外高收益債基金投資，對一般債券投資比重連續四個月均小於6倍，風險維持穩定。企業部門7月起銀行對企業放款餘額再次重回雙位數成長，企業放款動能強勁，預估仍將維持成長趨勢。

「金融部門的穩定度」體質持續表現穩健，隨企業放款持續成長，存放比亦呈現緩升的現象，並維持在7成左右。國銀整體呆帳覆蓋率維持在800％以上，逾放比持續低於0.2％，整體資產品質穩健。今年以來平均資本適足率皆位於14％至15％的高水準，銀行資本結構健全。

「傳染與蔓延」顯現海外市場風險趨緩，除因大陸受疫情影響恐慌指數（VIX）連續三個月上升外，美、日、歐VIX皆下滑，各國信用風險也明顯回落，成為風險降幅第二大的次構面。國內金融市場傳染效應，分項指數連續第五個月下滑，並創下今年以來新低，顯示國內金融市場穩定，金融機構間風險傳染蔓延可能性進一步下降。