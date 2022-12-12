近來由於日幣貶值帶動一波赴日置產高潮，日本信義至前11月已成交561戶，創造390億日圓銷售額，無論銷售戶數、營收、獲利均有約4成成長，創下歷年新高，日本信義社長何偉宏表示，匯率環境仍有利於國人走日置產，未來將透過日本信義、SJ HOME雙品牌合流策略，結合創新服務與科技，除了國人及在地華人市場外，希望能將目前約5～8％的日本在地人購屋比重，提升至一成以上。

日本信義在進入日本市場13年來，累計成交近4,500戶，總銷售金額約達新台幣690億元。

何偉宏表示，日本房價在1988年達最高點，隨後經歷「失落的20年」，自2013年起房價雖緩步回升，不過仍不及過去高點，在新冠肺炎疫情以來，東京、大阪房價穩步上揚，東京二年半來上漲4成，且連30個月單價上漲，大降房價漲幅雖不如東京，但也有連21個月上漲，今年漲幅約1成多。

過去二年東京、大阪因疫情居家辦公而人口移出都心、回老家生活，導致人口成長停滯的情形，會再恢復快速成長，而東京因應全球化下「近未來都市」目標展開再開發計畫，大阪2025年世博會將創造2兆日圓經濟效益，使日本房市仍處多頭。

日本信義今年業績創新高，客戶結構也逐步擴充，從過去以國人赴日置產、在地就學或工作的華人，漸擴及至日本當地人。何偉宏表示，除透過日、台兩地同步提供服務、做好置產投資規劃，為赴日置產客戶提供務外，三年來疫情期間推出管家服務、針對自用客戶各種支援服務，更推出視訊簽約確保交易安全，視訊看屋讓跨國看屋更有效率。