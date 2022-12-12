台南市柳營區中山西路平交道昨晚上演驚魂記，一輛自小客車因機械故障車子卡在鐵軌。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市柳營區中山西路車流往來眾多，昨晚一名越南籍的葉姓民眾駕駛自小客車，行經平交道時，因機械故障車子卡在鐵軌，柳營分駐所警力到場後，與多位民眾在列車抵達前，合力將車子推離開平交道，避免事故發生；新營警分局長斯儀仙今天口頭表揚高炳又、顏嘉富、林庭逸等3位在現場認真盡責的警察，並呼籲用路人平時應注意車輛保養。

新營警分局昨日晚間6點接獲民眾報案，報稱有汽車卡在柳營區山西路平交道鐵軌間，立即指派柳營分駐所警員到場處理，高員3員到場後，1人負責在現場指揮管制來往車輛，另2人會同現場多位民眾、鐵路局人員將車輛移置到安全路段後，再協助通知拖吊車將該車輛送往維修。

斯儀仙提醒，用路人平時應注意車輛保養，行車前亦應檢視車輛是否能正常行駛，以免在道路上駕駛時突然故障而發生不必要的危險；另行經鐵路平交道若遇突發狀況，可按下平交道緊急按鈕，避免發生更嚴重的交通事故。