英國《金融時報》(Financial Times)報導，美國加州勞倫斯利弗摩國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory,LLNL)「最近的一項實驗取得了重要結果」，可能是核融合研究有所成功，輸出功率大於輸入功率。

核融合(Nuclear fusion,或稱核聚變)，是一種核能，但是與現行核電廠使用的核分裂不同，它是2個元素融合成1個新元素的過程，其能量反應更為巨大，正是太陽發光發熱的原理。其理論早在20世紀初期就已提出，1950年代已開始研究，科學家相信，有朝一日核融合可以提供無限，而且更為清潔的永恆能源，替代所有的高汙染的化石燃料。

然而70年後過去了，核融合仍然只是理論，實驗過程則相當困難，因為與太陽有著極大引力的環境不同，要在地球上重現太陽內部的反應，需要更高溫度與更高壓力，而重現極高溫與極高壓，本身就極耗能量，要是產出的能量低於輸入的能量，這樣的裝置就毫無意義了。

然而，英國《金融時報》稱，LLNL的核融合實驗中，「產生了大約 2.5 百萬焦耳的能量，超過供應能量2.1百萬焦耳。」不過知情人士說，目前實驗團隊還在確定數據是否準確。

實驗裝置的是著名的「國家點火裝置」(National Ignition Facility,NIF)，它是以高能雷射射擊氫燃料球，在燃料球上重現短暫的高溫與高壓，試圖激發它形成核融合反應，旁邊有大量的儀器去偵測反應的過程與額外產生的能量。

LLNL 說「初步觀測表明，國家點火裝置成功的激發反應，然而，確切的能量產生量仍在確定中，我們目前還無法確認它是否超過了閾值。」