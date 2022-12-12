嘉義市長黃敏惠體驗YouBike2.0好好騎。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市率全國之先，於2020年市區公車全面電動化、低底盤化，目前全國唯有嘉義市提前達成交通部2030年公車全面電動化的目標，市府交通處表示，今年12月可望突破50萬人次搭乘，將贈送第50萬名乘客及其前、後各2位幸運兒，限量電動公車好禮。

黃敏惠市長表示，2050年淨零排放已成國際共識，面臨高齡少子化與極端氣候的挑戰，常捫心自問「下個一百年，我們留給後代子孫什麼？」因此，城市的永續發展刻不容緩，而綠色運輸更是智慧城市最重要的一環。

市府交通處表示，嘉義市政府重視全齡友善及永續發展，與國光客運合作客製化「國產自造」電動公車，積極建構全電動低底盤市區公車網絡，並引進高品質、服務佳的YouBike 2.0公共自行車系統，以及全國首發YouBike 2.0E電力輔助自行車。

市府交通處表示，嘉義市提供全綠能智慧運輸，帶動國內產業發展，減少碳排放量，保障市民健康，也友善年長、行動不便及婦幼族群，市區電動公車3年來運量大幅成長400％，YouBike也深獲好評，周轉率全國第2，滿意度全國第1。

市府表示，12月國際管樂節、諸羅山盃國際少棒邀請賽、全嘉藝起來跨年晚會等大型活動接連登場，黃敏惠市長邀請全國各地民眾揪團，透過市區電動公車與YouBike2.0系統「雙B」綠能運具，漫遊嘉義市，體驗低碳新旅行，用剛剛好的速度，深入感受嘉義市的熱情與人文風情。