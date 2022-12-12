隨著路上的街燈、各店家裝飾著閃亮亮的聖誕燈飾，整個城市圍繞著聖誕的氣氛，年末聖誕節即將來臨！今年聖誕節永慶房屋推出超實用又充滿童趣DIY的「積木萬年曆」，只要12/12至12/25到永慶直營門市預約賞屋，看屋當天即可獲得積木萬年曆喔！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「每年年末街道上充滿著聖誕節慶和迎接新年的歡樂氣氛，今年國內新冠肺炎疫情緩和，國人們生活也逐漸回歸常態。永慶房屋因應聖誕節的到來，推出樂高積木造型的立體桌曆，可以每個月動手DIY自己想要的造型，放在辦公桌、家裡書桌等等地方，拿到永慶積木萬年曆的消費者，可構想自己或是與家人未來生活規劃，期許每個人2023年都能迎接滿滿的幸福！」

永慶房屋積木萬年曆可將積木自由拆解、組裝，設計出獨特的個人立體桌曆。(圖/永慶房屋提供)

造型可愛充滿拼樂趣的積木萬年曆 永慶房屋與你迎接2023

永慶積木萬年曆剛剛好的大小，不佔任何桌上空間，很適合放在辦公桌、家裡書桌，消費者可將積木自由拆解、組裝，除了上頭有翻頁月曆、永慶房屋吉祥物慶哥永妹造型之外，還有其他生日快樂、休假日、愛心等圖案積木，可發揮創意設計出獨一無二的個人立體桌曆，再組裝同時許下對2023年的期望與目標。

永慶房屋也化身聖誕老公公送禮物囉，推出聖誕線上抽獎活動，只要於12/12~12/25期間在「永慶房屋幸福生活」臉書粉絲團的活動貼文完成指定留言，就有機會抽中超商禮券，趕快邀親朋好友留言，一起來試試手氣吧！

12月12日~12月25日期間到永慶直營門市預約賞屋，即可獲得限量的永慶積木萬年曆。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋與里民溫馨相伴聖誕節 協辦近百場鄰里活動

身為「社區好鄰居」，永慶房屋長期商耕在地，熱情投入社區、鄰里舉辦各式各樣的活動，像是義賣園遊會、公益活動、社區中元普渡及中秋活動，都能看見永慶人的身影！今年聖誕節永慶房屋第一線的夥伴們化身為活動小幫手，協助雙北市的里長、社區單位舉行近百場聖誕活動，更贊助帳篷、礦泉水、面紙等物資，讓居民們有個美好的聖誕節！