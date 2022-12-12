苗栗太玄宮日前舉辦廟會活動時，信眾拍下乩童起乩時，搧女工作人員巴掌。

日前苗栗縣頭份鎮太玄宮舉辦廟會，有名女工作人員遭乩童很甩巴掌，而甩巴掌的乩童，正是有最凶狠太子爺之稱的墨龍中壇元帥，當時墨龍中壇元帥在起乩降駕不明原因做出甩巴掌舉動，導致該女痛得不斷揉眼睛；對此，民俗專家廖大乙則認為，得道神明不會有暴力行為，質疑是人為報復或被卡到陰。

據《三立新聞網》報導，民俗專家廖大乙指出，正神已得道，不會與人計較，更不會羞辱人，並質疑是人為報復或是被卡到陰。

女工作人員遭乩童甩巴掌影片也在網路上曝光，畫面中可見，塗著黑臉的乩童旁圍著工作人員幫忙著裝，突然左邊有1名女工作人員疑似在幫忙穿戴乩童右手飾品時，疑似穿戴太久，乩童突然間一個巴掌賞過來，女工作人員痛的直往後退，且不斷的揉著被打到的臉部部位，原本在右邊幫忙乩童穿戴左手飾品的女工作人員，也幫忙查看狀況並幫乩童穿戴好右手的飾品，被打的女工作人員仍不斷揉眼睛一直到退出鏡頭畫面。

影片在網上曝光，大批網友紛紛痛罵「信仰，是讓人敬畏的，不是讓人畏懼的」、「心疼那位女生」、「神明都是慈悲的，根本不會破口大罵，也不會在起駕期間趁機打人，再來搧巴掌」、「神明是善良的！不管是誰乎人巴掌就是不對」、「有些神明比較兇，下來時可能會很激動，踢桌椅、敲桌子，但並不會這樣」。