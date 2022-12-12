健保署歡迎醫事人員多加利用「全國偏鄉醫事人力需求平台」查詢各地區的服務需求，並可直接與醫療院所窗口進行接洽，前往偏鄉地區提供醫療服務。（健保署提供）

為維護偏鄉離島民眾就醫權益，中央健康保險署今天宣布將「全國偏鄉醫師人力需求平台」擴大為「全國偏鄉醫事人力需求平台」並正式上線，將原僅招募醫師人力的功能，擴充至各類醫事人員如藥師（生）、護理師（士）、醫檢師（生）等醫事人員。

健保署自2020年建置「全國偏鄉醫師人力需求平台」，讓有意願的醫師可利用此平台查詢偏鄉醫療院所的服務缺口。目前全國62家醫事服務機構刻正使用本平台，已成功媒合108位內、外科等45類專科醫師至偏鄉服務，但到現在為止，仍有12家醫療機構持續廣徵65名醫師，其中以埔里基督教醫院缺13人最多，其次依序為花蓮門諾醫院11人、台東馬偕醫院10人、部立台東醫院缺7人。

健保署表示，「全國偏鄉醫事人力需求平台」可先依醫事人員身分查詢偏鄉各醫療院所之人力需求，健保署更主動蒐集全國偏鄉73個地區之旅遊景點、交通資訊、美食地圖及住宿推薦，讓醫事人員在查詢偏鄉人力需求時，亦可進一步了解當地人文風俗及生活特色，希望提高醫事人員至偏鄉離島地區服務意願，媒合前往適合的偏鄉地區提供支援服務。

健保署歡迎醫事人員多加利用「全國偏鄉醫事人力需求平台」查詢各地區的服務需求，並可直接與醫療院所窗口進行接洽，前往偏鄉地區提供醫療服務。如有意願可至健保署全球資訊網／主題專區／全國偏鄉醫事人員需求平台（網址https：／／gov.tw／4NX）了解。