許多人在外出旅遊時，會帶一些伴手禮回家送給親友，以此分享出遊的喜悅。有位女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示自己出遊時買了伴手禮給婆婆，沒想到婆婆直接將禮物丟到垃圾桶。後來出遊，原PO便沒再買禮物給婆婆，但婆婆竟去向所有人哭訴媳婦不孝，讓她很傻眼。

原PO表示，上次出外旅遊時，有買了要給婆婆的伴手禮，但婆婆收到禮物後，卻不屑的當場丟進垃圾桶裡。再次出遊後，原PO便沒再買給婆婆的伴手禮，但婆婆卻因為沒收到伴手禮，竟跟所有的親朋好友哭訴原PO不孝，讓原PO白眼，直呼婆婆到底想要怎樣。

網友回覆，「把上次被他丟掉的伴手禮撿起來再送一次，她再丟你再撿下次再送」、「她就是不喜歡妳，所以不用想說要怎麼做她才會開心，那是不可能的，做得再好也沒用，所以讓自己開心比較重要」、「給妳下馬威呀，順便證明她的地位，在警告妳啦」、「怎麼做都不對，就別做了吧」、「你做什麼她都有話說啦，建議做自己就好」。