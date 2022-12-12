櫃買中心12日表示，針對永利聯合公司（8080）違反重大訊息規定處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，永利聯合公司及重要子公司台企資產投資開發公司因涉及廢棄物清理法，分別於111年1月及2月公告由檢調機關進行搜索調查，嗣台企資產投資開發公司於同年7月21日接獲士林地方法院聲扣裁定，並禁止收取對債務人之債權，永利公司遲至111年12月1日始代子公司公告相關資訊，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新臺幣3萬元。