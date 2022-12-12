台中市潭子區勝利路1名3歲陳姓男童，11日下午疑午睡醒來不見家人，自己到處亂爬，意外從住家9樓墜落到4樓陽台；社區民眾聽到一聲巨響查看，立馬打119報案。消防局強調，該名男童被送往中國醫藥大學附設醫院急救，有腦水腫情況，目前在加護病房治療中。

台中市消防局指出，昨天下午4時23分，接獲民眾報案指出，潭子區勝利路1處公寓大樓，有名約3歲男童墜落4樓陽台，需要緊急救援；消防局立即出動潭子分隊出動消防車3輛、救護車1輛、人員10名，由潭子分隊分隊長黃柏軒帶隊前往搶救。

消防人員到場將男童救起後，發現男童的肢體外傷、血壓偏低、意識不清，經救護車送往中國醫藥大學附設醫院急救。

大雅警分局強調，該名陳姓男童平常由阿嬤照顧，案發時疑因午睡起來後，一時沒看到家人；男童自己四處亂爬，意外從住家9樓墜落4樓的陽台。當時有阿公、阿嬤在家，並未違返兒少法等規定，男童因腦水腫，目前還在加護病房治療中。