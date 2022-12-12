北榮陳威明院長.關渡醫院陳亮恭院長率同仁參觀稻香長照設施。（北榮提供）

陳威明院長試用人臉辨識結合情緒分析智慧科技。（北榮提供）

稻香日照中心休閒設備。（北榮提供）

稻香日照中心休閒設備。（北榮提供）

李偉強副院長試用智慧運動設備。（北榮提供）

台北市北投區稻香長照合署大樓今(12／12)日上午舉行開幕典禮，其中三至六樓稻香長照設施暨醫事機構將由台北榮總經營管理。陳威明院長表示，台北市從今年一月底已進入超高齡社會，每五人就會有一位是65歲以上長者。協助國家落實長照政策，服務高齡民眾，台北榮總責無旁貸。

今年1月，台北榮總參與台北市政府衛生局委託經營管理稻香長照設施暨醫事機構招標作業獲得經營權，將發揮醫學中心經營的經驗及優勢，組建跨領域專業照護團隊，與國立陽明交通大學及委託台北榮總經營22年的市立關渡醫院共同合作，導入最新智慧科技，建構服務、教學、研究三位一體的場域，提供高齡長者最優質的環境，希望成為台灣長照機構的標竿典範。

陳威明表示，感謝台北市政府及衞福部長照司的大力協助和支持，感謝國立陽明交通大學提供諸多高科技的儀器和設備及全聯實業林敏雄董事長捐助桌椅家具並協助環境美化。也非常感謝北榮及關渡醫院全體同仁的共同努力和付出，讓稻香社區長照設施暨醫事機構可以順利開幕。

稻香長照合署大樓3樓將設置家屬支持團體與餐廳廚房，4樓及5樓分別為稻香與稻陣兩家日間照顧中心，共收托120位失智或失能長者，其中亦包括5床小規模多機能之服務，6樓設有職能治療所與居家護理所。未來除了居家護理所及職能治療所分別提供相關專業服務之外，將引進台北榮總遊詣居日照中心醫養整合照顧模式。

台北榮總於民國85年起開辦居家護理服務。近年來，由於人口結構快速高齡化，105年率先成立高齡醫學中心，107年設立「遊詣居」日間照顧中心，也申請成為北投區社區整合服務中心A單位，回應國家及社區的長照需求。尤其為國家級醫學中心，需要提供長照教育訓練場域與研究發展量能，以落實培育人才的重要責任。

在發展長照過程中，台北榮總也同時結合台灣本身產業優勢，導入智慧輔助科技於長照場域。例如，研發人臉辨識結合情緒分析，進而預測失智長輩的精神行為症狀，並獲得110年第18屆國家新創獎的肯定。此外，也導入智慧照顧日誌系統去完善照服員的照顧工作，並引入人因智慧照明， 希望改善長輩們的生活作息與睡眠問題。

對於醫院鄰近的北投社區，台北榮總以回饋鄰里的態度，爭取台北市政府「稻香社區長照設施暨醫事機構」的委託經營。今日的開幕典禮中，台北榮總展示運用於長照設施的智慧科技，包括：人臉情緒辨識與溫度監測、小規模多機能臨托住宿服務的智慧床墊、智慧運動設備、智慧照顧日誌系統、跌倒偵測雷達，以及營養餐食服務等。

台北榮總、關渡醫院及稻香社區長照機構形成北投健康照護金三角，共同守護北投社區高齡長者的健康。