資深演員譚艾珍的女兒歐陽靖，2年前與交往5年、大她1歲的日本男友RK登記結婚，但遇到疫情導致夫妻倆分隔兩地，已沒有感情的成分，婚姻狀態受到關注。歐陽靖今年7月承認正在進行訴訟離婚，今（12日）她透露前夫飛來台灣，兩人已正式簽字，退回朋友的關係。

歐陽靖12日在臉書表示：「RK今天從日本來台灣簽字，我們和平協議離婚」，她告訴對方自己變了，想追求自在的人生，雙方完成簽字後，歐陽靖感謝RK願意放手，「雖然沒了夫妻身分，但反而成為了朋友。」

歐陽靖也分享一張全家福，媽媽譚艾珍、前夫RK和家人等和樂融融地聚在一起，各個都笑開懷，歐陽靖感性地說：「最好的結局就是這樣吧？這是我能想到最幸福的畫面⋯」

消息傳開後，許多網友都樂觀其成，紛紛留言：「好棒，替你開心」、「好美的畫面，祝福全家都幸福」、「這樣也很美好」、「適時的放手換來更寬廣的天空，相信你們都會越來越好的」。

歐陽靖的媽媽譚艾珍表示，感謝大家給夫妻倆空間沒有打擾，他們夫妻是很理性和平去處理這件事情，歐陽靖和前夫離婚後也還是很好的朋友，「我們是很好的一家人」，並透露RK一見到她就抱著她一直哭，譚艾珍跟他說「我是你永遠的媽媽，你也是我永遠的兒子，我們是永遠家人」，強調過程中真的很理性平和，也真的都是一家人。