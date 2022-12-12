影集《模仿犯》明年第一季上線，主演姚淳耀（左起）、江宜蓉、吳慷仁、庹宗華、侯彥西首合體亮相。（Netflix提供）

庹宗華（左起）、吳慷仁、侯彥西在影集《模仿犯》中因一起連續殺人案共組專案小隊攜手查案。（Netflix提供）

姚淳耀、江宜蓉在影集《模仿犯》飾記者，與林心如對槓。（Netflix提供）

Netflix 與瀚草文創、南方電影攜手打造的華語懸疑影集《模仿犯》，將於2023年第一季上線，主演吳慷仁、庹宗華、姚淳耀、江宜蓉、侯彥西12日首度合體，出席耶誕節派對。聽到姚淳耀、江宜蓉分享飾演電視台主播、記者甘苦，吳慷仁忍不住分享19歲當兵前曾在年代電視台擔任編導助理幾個月，「當時是還能看到侯佩岑當主播的時候，每次看到她進出八德大樓，都是『哇』，她真的很漂亮，但只有遠觀啦。也常看到雅琴姐，看到她穿豹紋時也是『哇』，坐電梯就感受到她強大氣場，自動慢慢退到角落」。

吳慷仁說他當時擔任編導助理，必須自己剪帶，剪不好就常被導播幹譙，偶爾也要幫忙叫便當，「就是混口飯吃，只做幾個月就去當兵了」，不過他至今仍難忘領到印有電視台名稱的外套時的滿足感，「覺得我是這電視台的一份子！」也因此這次劇情需要到劇終的電視台場景時充滿懷念，大讚美術組完整復刻了當時的電腦、器材等，他一直好奇為何攝影棚為何真的冷得不科學。

《模仿犯》故事設定於90年代後期，電視台如雨後春筍般出現、媒體第四權興起也成為影集的重要背景，姚淳耀飾演勇於挖掘社會真相的記者、深夜節目主持人、新聞主播。開拍前他特地為角色去電視台實習新聞轉播時的口條，「我特別找新聞節目主持人洪培翔指導，也訪談主播，看以前的《社會追緝令》等新聞性節目，學習揣摩李四端等資深主播的口條」。

姚淳耀自曝，他一開始與劇中主管林心如對戲就狂NG，「但心如姐人非常好，沒有因此生氣；她自己NG時是很反差的一個人，會吐一下舌頭，非常可愛。」吳慷仁一聽非常驚訝：「印象中淳耀幾乎不NG，都是一條過！」姚淳耀笑說因為林心如氣場太強大了。

江宜蓉也繼《華燈初上》後再次與林心如對戲，她笑說：「這次跟隨心如姐的腳步一起轉行了，成為電視記者，而且我會回嘴了！心如姐飾演我的上司大主播，有幾場對峙的戲份，演起來滿過癮的，因為心如姐人很好，我不會怕。」

飾演檢察官的吳慷仁劇中和老刑警庹宗華、侯彥西一起辦案對戲多，吳慷仁透露庹宗華很會為拍攝現場製造歡樂：「庹哥為了讓我們比較輕鬆不要那麼緊繃，上戲前常讓我們哈哈大笑，他最厲害的是，前一秒把我們逗笑後，他下一秒馬上入戲進入難過情緒！」

在《模仿犯》飾演資深刑警的庹宗華表示：「主要是希望大家放鬆一點，跟對戲演員拉近彼此的距離，就能更好的進入角色關係，這次飾演的是老刑警，因為一些家庭的因素角色有所轉變，我相信大家看了以後會覺得非常有意思，都會有不同的驚喜給大家。」在小隊中扮演開心果的侯彥西，也表示過程中都有不斷受到二位學長的「特別照顧」，為沈重的劇情增添許多不一樣的火花，甚至現場分享：「我的角色名叫大超，只要拍攝現場叫我的名字拍攝都會超時，所以之後大家現場都叫我『不超』。」

吳慷仁日前打敗各國強勁對手，以《華燈初上》媽媽桑「寶寶」一角，奪得由15個亞太國家競逐的影視創意卓越獎Asian Academy Creative Awards （AACA）最佳男配角獎，為《華燈初上》團隊揚威國際，一吐該劇金鐘獎摃龜怨氣。他受訪時表示很開心將這獎獻給《華燈》團隊，「因為有《華燈》才有寶寶，主戲非常好看才有空間給寶寶，很榮幸能參與其中。他們把主戲演這麼好，我才能在旁邊敲鑼打鼓」，他說自己在《華燈》就是個潤滑劑，玩得很開心，是個美好的回憶，也很開心讓國際看到台灣也可以拍出好戲。

最近處在休假狀態的他，被問耶誕節怎麼過，透露應該會出去走走，但不會和女友邵雨薇一起去，「人家也要工作，怕自己的輕鬆感會太表露，還是低調一點」。