31歲藤井姓氏的日籍男子今年2月間在永和某超商持手機偷拍少女裙底，遭人發現被逮，檢警調查發現，藤井曾有超過百次的偷拍行為，多次鬧上法院，藤井辯稱，他患有窺視症，自己也相當困擾，不過他熱愛台灣，將「盡力促進台日民間友誼」，請求法官輕判或給予緩刑，不過法官未採納他的說法，依妨害秘密罪判處4月徒刑，並待刑期執行完畢，驅逐出境，新北地院近期則駁回藤井上訴確定。

判決書指出，藤井今年2月26日偷拍17歲陌生少女裙底，他得知行為曝光後立即將影像刪除，他向警方辯稱，他若傳出影片會對被害人造成更大傷害，因此原本就沒有要散布的意思，雖然知道偷拍是違法的，但不清楚對方是兒童或少女。

檢警調查發現，藤井2016年起就有多次偷拍的前案紀錄，他也曾坦承偷拍犯行超過100次，但僅被查獲3次，簡易庭法官認為，藤井為滿足個人私慾，又以同樣手法犯罪，不知悔改，惡性非輕，因此判處4月徒刑，得易科罰金。

法官也認為，若容許藤井繼續停留境內，顯有繼續侵害不特定女性隱私權，造成社會不安全之虞，因此裁定藤井刑期執行完畢後，驅逐出境。

不過，藤井上訴辯駁，他隻身在台就讀，身在異鄉，孤獨陌生，因此好奇接觸不當網站，導致產生窺視症而不自知，才會犯法，他也感到很困擾，不知道自己會做出這種事，希望法院能確認他有無精神方面的症狀，他也找到心理師治療。

「我覺得被關，不見得我以後不會再犯。」藤井強調，不管多嚴重，他還是要面對症狀，他願意治療後留台工作，為熱愛台灣，盡力促進台日民間友誼而努力，因此請求法官諭知無罪，若有罪也希望從輕量刑或給予緩刑機會。

不過，新北地院合議庭認為，一審量刑已屬從輕，裁量未違反比例原則，不採信藤井說法，駁回其上訴。