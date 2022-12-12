九合一選舉綠營大敗，民進黨立委高嘉瑜痛批，民進黨側翼、網軍是敗選的重要關鍵；連綠營台北市議員王世堅都批，要全民揪出網軍背後的「水肥車」；國民黨台北市議員徐巧芯也指出，民進黨將側翼、網軍培植成勝選工具，過去幾次選舉都嚐到甜頭，如今卻慘遭反噬。前台北市議員羅智強則認為，蔡英文以網軍治國，對台灣的危害至深且鉅，賴清德有志大位就該拿出擔當，清側翼，滅網軍，否則民進黨依然臭不可聞。

「網軍肆虐，賴清德如何清黨？」羅智強今(12日)在臉書發文表示，2019年4月，賴清德與蔡英文競爭黨內總統，因飽受網軍攻擊抹黑之苦，他面對媒體鏡頭向蔡英文喊話「請總統能夠要求她的網軍，停止對我的攻擊，這些攻擊對未來的團結，沒有幫助。」如今，賴清德要競選民進黨主席，並進一步角逐總統。羅智強想問賴清德的第一件事就是：如何清側翼，滅網軍？

羅智強指出，蔡英文以網軍治國，對台灣的危害至深且鉅，即使施政一蹋糊塗，有側翼網軍護航，謊言洗腦，再動用國家機器大內宣，彷彿凡事都可輕易過關。耽溺於網軍就像吸毒，初時精神百倍，興奮異常，依賴越深，越傷健康，陷入偏聽自滿的幻覺，最終形神俱滅。

他提到，九合一選前，民進黨側翼網軍公然造假抹黑，被徐巧芯殺得落花流水。九合一選舉民進黨大敗，網軍囂張依然故我。高嘉瑜指黨內側翼當道、到處出征，不僅讓民進黨變成一言堂，也讓中間選民與年輕族群反感。高嘉瑜實話實說，換來的是網軍對她猛烈撻伐。王世堅轟側翼網軍誤黨誤國，四處潑糞，惹怒社會，要全民揪出網軍背後的「水肥車」，以免拖累賴清德。

羅智強還說，綠營寫手林瑋豐自導自演，在去年疫情期間散佈假消息，大搞抹紅一條龍，蔡英文還在臉書呼應。民進黨網路社群中心主任范綱皓更自製圖卡，謊稱全世界疫苗都只經二期臨床就可上市，被事實查核中心認證是假消息，網軍背後的「水肥車」，不就在黨中央？

「既然賴清德有志大位，就該拿出擔當，清側翼，滅網軍！」羅智強強調，否則走了個蔡英文，卻不揪出水肥車，民進黨依然臭不可聞。